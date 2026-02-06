Previsión AEMET: Castilla y León con nubes, lluvias y viento moderado hoy

El tiempo en Castilla y León para hoy, 6 de febrero de 2026, se presenta con intervalos nubosos y nubosos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en el oeste y sur durante las horas diurnas. Las temperaturas descenderán, con heladas débiles en zonas montañosas y un viento del sur y suroeste que soplará de forma moderada, alcanzando rachas fuertes.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 6 de febrero

Lluvias persistentes y ambiente fresco en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una intensa probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Las nubes, cargadas de humedad, se asoman con un gris profundo, mientras el viento sopla suavemente del sur a unos 15 km/h, creando una atmósfera pesada que hará que la sensación térmica se sienta más fría de lo que indican los termómetros, que apenas alcanzarán los 8 grados.

A medida que avanza el día, la lluvia se intensificará, dejando poco margen para que el sol se asome como un tímido invitado. Ya por la tarde, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 6 grados y la humedad seguirá en aumento, haciendo que el ambiente se sienta aún más denso. Con la puesta del sol a las 18:42, la noche se presentará oscura y húmeda, invitando a resguardarse en casa mientras el agua sigue cayendo.

Zamora: nubes grises y lluvias persistentes

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura apenas alcanza los 5 grados, mientras el viento sopla del sur a 20 km/h, creando una sensación térmica aún más baja. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las primeras gotas podrían caer en cualquier momento, acompañadas de un cielo cubierto que no da tregua.

La tarde promete ser aún más intensa, con lluvias continuas y un viento que podría alcanzar ráfagas de hasta 35 km/h. La temperatura máxima se quedará en un frío 10 grados y la humedad alcanzará niveles del 95%, lo que hará que la sensación térmica sea bastante incómoda. Es un día para no olvidar el paraguas y abrigarse bien, ya que las condiciones invitan a mantenerse resguardado.

En la ciudad de Salamanca, ambiente fresco y lluvioso hoy

El día amanece en Salamanca con un ambiente fresco y húmedo, ya que la temperatura mínima se sitúa en 3°C, aunque la sensación térmica puede descender hasta -2°C. A medida que avanza la mañana, el cielo estará mayormente cubierto y la probabilidad de lluvia es del 100%, lo que sugiere que las precipitaciones serán constantes hasta el mediodía. El viento soplará del suroeste a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, por lo que se recomienda precaución.

Por la tarde, la situación no mejora, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%. La temperatura máxima alcanzará solo 9°C, con una sensación térmica que no superará los 5°C. El cielo seguirá cubierto y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que hará que el ambiente se sienta pesado. Con el sol saliendo a las 08:28 y poniéndose a las 18:45, Salamanca disfrutará de aproximadamente 10 horas de luz, aunque la jornada será fresca y lluviosa.

Valladolid: cielos nublados y posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta con cielos mayormente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 8 grados a lo largo del día. Aunque hay posibilidad de lluvia, especialmente por la tarde, el viento será leve, lo que permitirá disfrutar de una jornada sin grandes sobresaltos.

Es un buen momento para salir a pasear y disfrutar de un ambiente tranquilo, ideal para realizar actividades diarias o simplemente relajarse en un café. Aprovecha la oportunidad de conectar con el entorno y disfrutar de lo que ofrece el día.

Cielos cubiertos y lluvia persistente en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frío que puede llegar a ser intensa, con temperaturas que rondan los 3 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta y las nubes seguirán dominando el panorama, haciendo que la tarde-noche sea igualmente gris y húmeda. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender aún más.

Palencia: ambiente fresco y lluvioso todo el día

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 3°C y una sensación térmica que puede descender hasta -2°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá nublado y se anticipan chubascos intermitentes, especialmente a partir de media mañana, con una probabilidad de lluvia del 95%. Por la tarde, el mercurio apenas alcanzará los 8°C, mientras que la lluvia se intensificará, dejando un panorama gris y húmedo.

Con el viento soplando del sur a una velocidad media de 15 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien si se tiene que salir. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que acentuará la sensación de frío. La noche se presentará igualmente lluviosa, por lo que es mejor planificar actividades en interiores.

Cielos grises y lluvia constante en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 3 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde-noche, donde se espera un ambiente muy húmedo y temperaturas que apenas alcanzarán los 5 grados.

Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la lluvia será constante y el viento soplará con cierta fuerza. A pesar de la grisura, no olvides disfrutar de un buen café caliente mientras observas cómo las nubes cubren el paisaje avulense.

Segovia: ambiente fresco y chubascos intensos

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que apenas alcanzan los 3 grados. A medida que avanza la mañana, el cielo se tornará más gris y se anticipan chubascos intermitentes que se intensificarán hacia la tarde, donde la probabilidad de lluvia se eleva al 100%. El viento soplará del sur a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Con el paso de las horas, el contraste térmico será notable, ya que la temperatura máxima apenas llegará a los 9 grados. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender hasta -1 grado. La tarde-noche se presenta muy húmeda, con una humedad relativa que alcanzará el 85%, lo que acentuará la sensación de frío.

Ambiente fresco y lluvioso hoy en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente cubierto y temperaturas frescas que rondan los 3 grados, aunque la sensación térmica puede descender hasta -3. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se incrementa y se espera que las primeras gotas hagan su aparición antes del mediodía, mientras el viento sopla del sur a una velocidad moderada.

Por la tarde, la situación se torna más inestable, con una alta probabilidad de lluvias intensas y un cielo que se mantendrá cubierto. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 9 grados, pero la sensación térmica no superará los 4. Con el sol saliendo a las 08:22 y poniéndose a las 18:31, Soria disfrutará de más de diez horas de luz, aunque la jornada se sentirá fresca y húmeda.