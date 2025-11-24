No es ni el Black Friday ni el Cyber Monday: la fecha exacta para conseguir los vuelos más baratos

Cuando quedan apenas unos días para que se celebre, de modo que ya hay quien espera el Black Friday como si fuera el gran acontecimiento del año. Otros en cambio, esperarán al lunes que viene, 1 de diciembre, ya que es cuando se celebrará el Cyber Monday, e intentarán arañar algún descuento más en tecnología o ropa. Pero, curiosamente, los viajeros más atentos llevan tiempo fijándose en otra fecha muy distinta, una que pasa más desapercibida pero que puede marcar la diferencia entre un viaje o una escapa cara, o la posibilidad de conseguir vuelos más baratos. Y lo cierto es que, año tras año, esa jornada está ganando terreno entre los que buscan ahorrar en vuelos, hoteles o vacaciones completas.

El motivo es sencillo: mientras la fiebre del consumo se concentra en el fin de semana que viene, a partir del viernes 29 de noviembre, el sector turístico juega en otra liga. Las aerolíneas, cadenas hoteleras y plataformas de viajes saben perfectamente cuándo pueden lanzar grandes descuentos sin pelearse con miles de ofertas al mismo tiempo. Y ahí es donde aparece el Travel Tuesday, un evento que empezó como algo casi anecdótico en Estados Unidos y que se ha convertido en una cita estratégica para reservar vuelos más baratos sin desequilibrar el presupuesto. Este 2025 vuelve a repetirse la historia. Con el Black Friday y el Cyber Monday ya olvidados, será el martes 2 de diciembre cuando llegue la oportunidad real para quienes planifican con cabeza. Un día, solo uno, en el que las compañías lanzarán promociones increíbles, pero muchas de ellas casi fugaces, diseñadas para quienes se mueven rápido y tienen claro lo que buscan.

Travel Tuesday, el día para conseguir vuelos más baratos

El Travel Tuesday nació en Estados Unidos en 2017 con una idea muy concreta: crear un día centrado exclusivamente en ofertas de viajes, lejos del ruido del Black Friday. Las aerolíneas y agencias que impulsaron la iniciativa se dieron cuenta de que, estadísticamente, el martes después del Día de Acción de Gracias era un momento con menos competencia en las reservas y, por tanto, más propicio para mover promociones potentes.

Desde entonces, el evento se ha extendido a prácticamente todo el mundo. La fórmula no ha cambiado: 24 horas de descuentos en vuelos, hoteles y paquetes turísticos, con rebajas que, en muchos casos, compiten de tú a tú con las del Black Friday, pero dirigidas solo a quienes están pensando en sus próximas vacaciones.

Cuándo es el Travel Tuesday 2025

La fecha se repite cada año siguiendo la misma regla: el martes siguiente al Día de Acción de Gracias. En 2025, eso significa que el Travel Tuesday caerá el 2 de diciembre, justo después del gran fin de semana de compras.

La elección no es casual. Con el frenesí del Black Friday ya pasado y un lunes todavía cargado de ofertas tecnológicas, ese martes queda mucho más despejado. Es el momento ideal para que aerolíneas, hoteles y plataformas de viaje coloquen promociones que no se pierdan entre miles de anuncios. Y donde, para el viajero, es más fácil encontrar auténticas gangas.

Entre las ofertas más habituales suelen aparecer rebajas en vuelos a grandes capitales europeas, rutas hacia Estados Unidos o viajes más lejanos como safaris en África, siempre con salidas desde los principales aeropuertos españoles.

Qué se puede encontrar: vuelos, hoteles y un viaje completo por menos

El Travel Tuesday no se limita sólo a los billetes de avión. Ese día también se activan descuentos en hoteles, alquileres de coches y paquetes completos, algo que permite organizar una escapada sin que el presupuesto se dispare.

Las promociones, eso sí, son rápidas: duran poco y vuelan literalmente en cuestión de horas. Por eso los expertos recomiendan no dejarlo para última hora, marcar la fecha en el calendario y llegar con las ideas claras.

Consejos para aprovechar al máximo el Travel Tuesday

Para quienes quieran sacarle partido, conviene tener un pequeño plan previo. Los especialistas coinciden en que lo más útil es activar alertas de precios en las plataformas de comparación para seguir la evolución de tarifas. Mantener flexibilidad en las fechas también amplía muchísimo las opciones más económicas, y comparar entre varios proveedores ayuda a evitar pagos de más.

Plataformas como Skyscanner facilitan esta labor: permiten comparar vuelos, hoteles y coches de alquiler con información rápida, sin comisiones ocultas y con filtros por precio, duración, escalas o servicios. También muestran reseñas de otros viajeros, algo clave para evitar sorpresas innecesarias.

Según el Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR), cada vez más viajeros españoles, especialmente los más jóvenes, utilizan descuentos y precios especiales para planificar sus viajes. Por este motivo, fechas como el Travel Tuesday encajan perfectamente en esta tendencia: un sólo día, muchas ofertas y la oportunidad de ajustar un viaje completo sin renunciar a nada.