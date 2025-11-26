Black Friday 2025 en Mango: cuándo empieza y hasta cuándo duran las ofertas

El Black Friday 2025 es, sin duda, uno de los eventos comerciales más esperados del año para marcas como Mango, que aprovecha el «Viernes Negro» para aplicar descuentos de entre el 30% y el 40% manteniendo su apuesta por la calidad y las tendencias. Aunque esta jornada nació en Estados Unidos, cada edición es más popular en España, donde miles de personas aprovechan la ocasión para adelantar compras navideñas o renovar su armario a precios reducidos.

Este año, la fecha oficial será el viernes 28 de noviembre, aunque, como ya es habitual, muchas firmas de moda adelantarán sus promociones durante los días previos y prolongarán los descuentos hasta el Cyber Monday, el lunes siguiente.

¿Cuándo es el Black Friday 2025 en Mango?

«Descubre la increíble selección de ropa de Black Friday en Mango, donde encontrarás desde piezas básicas hasta las últimas tendencias de la temporada en un solo lugar. Este año, los abrigos de mujer se convierten en un auténtico imprescindible para lucir estilosa durante el invierno: con variedad de cortes, tejidos y diseños, te mantendrán abrigada sin renunciar a la elegancia. Los vestidos de Black Friday también destacan entre las ofertas, con opciones que van desde modelos casuales para el día a día hasta propuestas más sofisticadas perfectas para eventos especiales, permitiéndote encontrar la pieza ideal que refleje tu estilo personal.

Además, la colección de ropa de Black Friday incluye una amplia gama de prendas como blusas, pantalones de mujer, suéteres y muchas otras opciones diseñadas con la calidad y el estilo característicos de Mango, pensadas para que te sientas cómoda y a la moda en cualquier ocasión. No dejes pasar la oportunidad de aprovechar las mejores ofertas del Black Friday en Mango y renovar tu armario con estilo y precios irresistibles».

La sección de Black Friday de Mango llega con descuentos de hasta el 50% en una amplia selección de prendas, complementos y accesorios, y lo mejor es que las rebajas ya están disponibles en la web.

Hasta cuándo duran las ofertas del Black Friday en Mango

«Las ofertas del Black Friday pueden generar cierta ansiedad ante tantas opciones y estímulos, por eso es fundamental comprar con estrategia. Para empezar, elabora una lista clara con las prendas y accesorios que realmente necesitas, así evitarás compras impulsivas y aprovecharás mejor los descuentos de 2025. Después, recupera esas piezas invernales que llevas tiempo posponiendo: es el momento perfecto para renovar básicos de temporada, como un abrigo de mujer, un abrigo de hombre o un anorak acolchado para los más pequeños. Si además tienes que hacer un regalo próximamente, Black Friday es la oportunidad ideal para acertar con un detalle especial que pueda lucirse durante toda la temporada».

Aunque el día más señalado será el viernes 28, muchas promociones se mantendrán activas durante el fin de semana y se prolongarán hasta el Cyber Monday, el lunes siguiente. Esto significa que tendrás al menos cuatro días completos para consultar las ofertas, comparar precios, revisar disponibilidad de tallas y elegir con calma las prendas que más te interesen. Además, es habitual que algunos descuentos especiales se prorroguen aún más, por lo que merece la pena estar atento incluso unos días después del Black Friday oficial.

Así es el Black Friday de Mango

La nueva campaña Black Friday 2025 de Mango destaca por ofrecer descuentos de hasta el 50 % en artículos seleccionados. Entre las propuestas más destacadas se encuentran chaquetas efecto ante con pelo, jeans wide leg de tiro alto, anoraks acolchados con capucha y abrigos de lana oversize, así como accesorios como bolsos clutch de fibra natural. La colección combina estilo, comodidad y versatilidad, manteniendo la estética elegante y funcional que caracteriza a la marca.

En la sección masculina, el «Viernes Negro» llega este año con descuentos de hasta el 50% en una amplia selección de prendas. Entre las piezas más destacadas se encuentra el anorak largo waterproof con relleno Thermolite, rebajado a 129,99 €, perfecto para los días fríos y lluviosos. Asimismo, la americana Milán slim fit, disponible en varios colores por 59,99 €, es una prenda versátil para looks formales y casuales. Para quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo, la camisa de lino con bolsillo está rebajada por 19,99 €, ideal para el entretiempo. Además, la chaqueta reversible de borreguito o la parka acolchada repellent Thermolite ofrecen descuentos muy interesantes.

Para los más pequeños, Mango tiene descuentos de hasta el 50% en prendas ideales para afrontar el invierno con estilo y comodidad. Entre las opciones más destacadas se encuentran los anoraks con capucha de pelo, disponibles en marrón medio o gris y rebajados a 29,99 €, perfectos para mantener a los más pequeños abrigados. También destacan los jerséis de punto, como el modelo jacquard por 15,99 € o el jersey de rayas con cuello perkins por 19,99 €, ambos suaves, abrigados y fáciles de combinar. Para ocasiones especiales o para sentir el espíritu navideño, Mango tiene a la venta jerséis con estampados festivos por 22,99 €, una opción perfecta para las celebraciones familiares.