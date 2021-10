Amamantar al bebé es una de las experiencias más hermosas que puede vivir una madre. Sin embargo, el viaje de la lactancia a veces se ve interrumpido por factores incontrolables, como que la madre tenga que volver al trabajo más rápido de lo esperado. Surge entonces la posibilidad de utilizar un extractor de leche y como no, el biberón, y entre estos destaca el más moderno de todos del que ahora os hablamos: Nanobebé, el biberon que calienta la leche para el bebé

Nanobebé: el biberon que calienta la leche para el bebé

El Nanobebé es un invento de dos padres, quienes se dieron cuenta de lo importante que es que el bebé sea alimentado con leche materna.

Se dieron cuenta del principal problema de la alimentación con biberón que los padres generalmente no conocen: almacenar la leche a temperatura ambiente durante demasiado tiempo y calentarla rápidamente daña los valiosos nutrientes de la leche. Esto básicamente significa que incluso si los bebés alimentados con biberón reciben leche materna, su valor nutricional ha disminuido.

Además, al darse cuenta de que un bebé podría rechazar el biberón, ya que está acostumbrado al pecho de la madre, optaron por un diseño patentado: la forma del biberón se asemeja al pecho de la madre. Así nació este biberón único para bebés amamantados.

Es un poco más caro que las botellas estándar, y muchos padres se preguntan si realmente funciona y si vale la pena el dinero (cuesta en torno a los 35 euros). Nosotros os explicamos y cuáles son sus principales características.

Lo que debe saber sobre Nanobebé

Hay muchos biberones para elegir. ¿Por qué Nanobebe es diferente? Si tu bebé está amamantando ya conocerás el valor nutricional y los beneficios adicionales de la leche materna.

No obstante, si no puede recibir leche del pecho de la madre por varias razones, pero aún deseas que tu bebé se beneficie del valor nutricional de la leche materna , mientras lo alimenta con biberón, debe considerar otras soluciones. Y la mejor parece ser la botella de Nanobebe o al menos, una de las mejor valoradas del mercado. Además, te ahorrará tu valioso tiempo permitiéndote bombear directamente al biberón que puedes usar para almacenar la leche materna y luego usarlo para alimentar a tu bebé.

Estas son algunas de las características más importantes que debe recordar sobre este biberón:

Diseñado para parecerse al pecho de mamá para facilitar la alimentación con biberón. Muchos padres que lo han estado usando están de acuerdo en que es el mejor biberón para los bebés amamantados que rechazan el biberón. Existe una mayor probabilidad de que tu pequeño acepte este biberón.

Muchos padres que lo han estado usando están de acuerdo en que es el mejor biberón para los bebés amamantados que rechazan el biberón. Existe una mayor probabilidad de que tu pequeño acepte este biberón. Es un buen biberón para la leche materna : gracias a su forma, la leche se enfría y se calienta más rápido que en los biberones estándar, conservando sus valiosos nutrientes.

: gracias a su forma, la leche se enfría y se calienta más rápido que en los biberones estándar, conservando sus valiosos nutrientes. Puede utilizarse para extraer la leche materna directamente en el biberón , gracias a su adaptador de bomba.

, gracias a su adaptador de bomba. Es un sistema de alimentación todo en uno : extrae, almacena, calienta y alimenta al bebé con el mismo biberón.

: extrae, almacena, calienta y alimenta al bebé con el mismo biberón. Los biberones son apilables : ocupan menos espacio en el frigorífico. Cada botella viene con una tapa de almacenamiento. Gracias al fondo de silicona antideslizante, no tienes que preocuparte por vuelcos y derrames de leche.

: ocupan menos espacio en el frigorífico. Cada botella viene con una tapa de almacenamiento. Gracias al fondo de silicona antideslizante, no tienes que preocuparte por vuelcos y derrames de leche. Son biberones anticólicos : cuentan con un sistema avanzado de ventilación del pezón para reducir los cólicos infantiles y los gases en los bebés amamantados.

cuentan con un sistema avanzado de ventilación del pezón para reducir los cólicos infantiles y los gases en los bebés amamantados. Tiene un pezón no plegable similar a un seno que es fácil de sujetar . Cada biberón viene con tetina de flujo lento, pero también puede actualizarlo para que fluya más rápido a medida que el niño crece. Hay 4 caudales disponibles: lento, medio, rápido y corte en Y, muy rápido. Y además podemos encontrar también una tetina especial para bebés prematuros y recién nacidos. Es importante verificar qué flujo de la tetina es más cómodo para tu bebé, para evitar tragar aire durante la alimentación y sentir gases o cólicos dolorosos.

. Cada biberón viene con tetina de flujo lento, pero también puede actualizarlo para que fluya más rápido a medida que el niño crece. Hay 4 caudales disponibles: lento, medio, rápido y corte en Y, muy rápido. Y además podemos encontrar también una tetina especial para bebés prematuros y recién nacidos. Es importante verificar qué flujo de la tetina es más cómodo para tu bebé, para evitar tragar aire durante la alimentación y sentir gases o cólicos dolorosos. Puede comprar las botellas y accesorios útiles por separado o en conjunto (que suele ser una opción más asequible):

¿Cómo funciona?

Tiene una geometría única, imitando el pecho de la madre. Por lo tanto, redujo el riesgo de que el bebé rechazara el biberón.

La leche materna se esparce uniformemente en el biberón creando una capa delgada. Gracias a eso, la leche se enfría rápidamente y alcanza la temperatura ideal de refrigeración incluso 2 veces más rápido que en las botellas estándar.

Esto es muy importante, porque si almacenas la leche materna a temperatura ambiente durante demasiado tiempo, las bacterias crecen más rápidamente. Y esta debe conservarse en la nevera lo antes posible para mantener sus propiedades inmunológicas y nutricionales . Por lo general, los padres no se dan cuenta de lo crucial que es esto. Con Nanobebe enfriándose tan rápido, existe una mayor probabilidad de que la leche siga manteniendo su valor.

Otra cosa en la que los padres generalmente no piensan, que puede destruir los nutrientes de la leche materna, es el calentamiento. En un biberón estándar, la leche se calienta de manera desigual, lo que a menudo crea puntos calientes.

La forma de Nanobebe resuelve este problema: dado que la leche se esparce en una capa delgada, se calienta uniformemente, a una temperatura segura, 2-3 veces más rápido que en los biberones estándar. Con un tiempo de preparación tan rápido, tu leche no está expuesta a sobrecalentamiento y sus preciados nutrientes no se dañan. Además, hay menos riesgo de puntos calientes que puedan quemar la boca de tu pequeño. Además, tu bebé hambriento finalmente no tiene que esperar tanto tiempo para recibir su delicioso biberón.

El recipiente para calentar aunque se vende aparte, es perfecto para preparar un biberón, lo que permite que la leche se caliente a una temperatura segura.

El biberón se puede utilizar desde el principio. De hecho, representan la elección perfecta para un recién nacido que solo está familiarizado con la lactancia materna. Un bebé mayor puede confiar en el biberón para aprender a alimentarse por sí mismo. Dada su forma, puede ser sostenido fácilmente por el propio bebé.

Necesitas sostener a su bebé como si lo estuvieras amamantando

Es importante mencionar que debido a su forma, deberás sostener a tu bebé en una posición casi horizontal, como si estuviera amamantando. De lo contrario, quedará algo de leche en el fondo y, por lo general, a las mamás no les gusta que se desperdicien sus preciosos líquidos. Por lo tanto, no es tan recomendable este biberón a los bebés que prefieren la alimentación semi vertical.

Gracias al sistema anticólicos (ventilaciones de los pezones) se reduce la presión del aire dentro del biberón, por lo que existe un menor riesgo de tragar aire y sufrir dolores de barriga.

Otra ventaja es el hecho de que el biberón se puede conectar a muchos extractores de leche estándar, por lo que la madre puede bombear directamente en él y así ahorrar mucho tiempo.