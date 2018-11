El próximo año 2019 vas a tener un hijo, concretamente una niña y aún no sabes cómo llamarla. Has consultado libros de todo tipo, te has inspirado en series de televisión y has pensado incluso en optar por darle el nombre de un ser querido, pero no, no acabas de dar con el idóneo. En ese caso, te recomendamos que sigas leyendo porque, a continuación, te vamos a dar a conocer nombres de niña que serán tendencia en 2019. Lo serán porque año tras año se mantienen entre los preferidos de los padres, porque son los de hijos de famosos y acaban creando moda, porque hacen referencia a personajes televisivos de éxito en ese momento…

A continuación, la lista que te puede ser de utilidad:

Valeria

En el latín es donde se encuentra el origen de este nombre, que puede traducirse como “mujer valerosa”. Hay que destacar que, en los últimos años, ha conseguido un gran crecimiento y que lo va a volver a hacer este próximo 2019.

Se establece que las féminas llamadas así son nerviosas, disfrutan asumiendo nuevos desafíos, siempre están dispuestas a superar los obstáculos que aparezcan en su camino y destacan por ser muy trabajadoras.

Entre las famosas llamadas así destaca la modelo Valeria Mazza.

María

Desde hace décadas el nombre de María es tendencia en nuestro país y es que, año tras año, se encuentra entre los cinco preferidos por los padres de recién nacidas. Del mismo podemos destacar que tiene origen hebreo y que puede traducirse como “eminente”.

Pertenece a féminas sensibles, muy trabajadoras, que le otorgan un gran valor a la familia y perfeccionistas. Todo eso sin pasar por alto que también cuentan con una enorme creatividad.

Entre las muchas mujeres que han contribuido a popularizar este nombre están la soprano María Callas, la actriz María Castro, la periodista María Escario o la reina María de las Mercedes.

Sofía

En el top five de los nombres de niña se encuentra este otro que se espera que siga siendo tendencia en 2019. Es de origen griego, significa “sabiduría” y es propio de mujeres sensibles, con carácter, que necesitan tener a su lado a sus seres queridos y que pueden resultar algo posesivas.

Féminas llamadas así son la Reina Sofía o la actriz Sofía Vergara.

Manuela

De la misma manera, también se espera que marque tendencia este otro nombre que tiene origen hebreo y que puede traducirse como “Dios estará con nosotros”.

Las mujeres que responden al mismo tienen innegables cualidades artísticas, son extrovertidas, gozan de un gran sentido del humor y destacan por ser grandes seductoras.

Han popularizado este nombre desde la actriz Manuela Vellés hasta la actual Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pasando por la hija de la cantante Soraya Arnelas.

Luna

A la hora de elegir cómo llamar a tu pequeña que viene en camino, ten muy presente este otro de los nombres de niña que serán tendencia en 2019. Está en la lista de los cien nombres más utilizados en nuestro país en la última estadística del INE y sigue la moda impuesta de optar por nombres cortos y relacionados con la Naturaleza.

Es de origen latino, significa “mujer que brilla como la Luna” y pertenece a féminas de fuerte carácter, a las que les cuesta expresar sus emociones y que gozan de sentido del humor.

Celebrities que han contribuido a popularizar este nombre son el personaje Luna Lovegood, de la saga “Harry Potter”, o Luna, la hija de la presentadora Adriana Abenia.

Lía

De origen hebreo, por su parte, es este otro nombre de niña que puede traducirse como “melancólica” y que se espera que sea tendencia en 2019. ¿Por qué? Porque sigue la moda de nombres cortos y también la de originales y directos.

Las mujeres llamadas así son sonrientes, emotivas, con cierto grado de timidez y con una visión muy positiva de la vida.

Natalia

En muchas ocasiones las tendencias en nombres están marcadas por personajes de series, de películas de éxito e incluso de programas de televisión. Y eso es lo que sucede con este nombre que se espera que sea “moda” en el próximo año debido a “Operación Triunfo 2018”. Sí, porque una de las concursantes que está consiguiendo más aplausos y fans responde al nombre de Natalia.

Ese es de origen latino y puede traducirse como “día del nacimiento”. Pertenece a féminas ambiciosas, dispuestas a luchar para alcanzar sus objetivos, inteligentes y con innegables cualidades artísticas.

India, Olivia o Emma son otros nombres de niña que serán tendencia en 2019 así como Alba, Alma, Leona o Adriana.