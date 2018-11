Razones para optar por la reproducción asistida

La ciencia ha avanzado de manera considerable en los últimos años, especialmente en el ámbito de la medicina. De ahí que, por ejemplo, ahora existan técnicas como la reproducción asistida que ayuda a muchas personas a ser padres o madres cuando, por distintos motivos, no pueden tener hijos de forma natural.

En concreto, a continuación, te vamos a indicar las razones de más peso para optar por ese método para formar un familia:

Hay problemas de fertilidad en la pareja

Una de las principales razones para tomar la decisión de decantarse por la reproducción asistida es cuando uno o los dos miembros de la pareja presentan problemas de fertilidad. En concreto, las principales causas de esa infertilidad pueden ser desde un esperma de baja calidad hasta endometriosis pasando por abortos de repetición, entre otras.

Precisamente por esas u otras situaciones que influyen en la facilidad para tener hijos es cuando hay que recurrir a profesionales de esta técnica que analizarán las mismas y podrán determinar la mejor manera para hacer realidad ese sueño de formar una familia.

Se desea conservar los óvulos

No hay que pasar por alto que también cada vez más mujeres recurren a la reproducción asistida para poder conservar sus óvulos. En concreto, saben que quieren ser madres, pero por diferentes motivos consideran que ese no es el mejor momento para serlo. Por eso, deciden conservar sus óvulos cuando se encuentran en perfecto estado para así cuando llegue el momento de tener hijos puedan hacerlo sin ninguna dificultad.

La mujer va a iniciar un tratamiento oncológico

Lamentablemente son muchas las féminas que descubren que tienen un cáncer cuando habían tomado la decisión de ser madres. En ese caso, tienen una razón de peso para confiar en la reproducción asistida. Y es que lo que pueden hacer es conservar sus óvulos antes de someterse a un tratamiento oncológico fuerte como puede ser la quimioterapia. De esta manera, una vez superen la enfermedad podrán intentar hacer realidad su sueño de tener un hijo con esos óvulos en buen estado.

Porque se es mujer y la pareja es otra mujer

En esta lista de razones para apostar por la citada técnica que nos ocupa está también otra de peso. ¿Cuál? Que se quiera ser madre y formar una familia con la pareja que es otra mujer. Es decir, las parejas de lesbianas encontrarán en el mencionado tipo de reproducción la ayuda que necesitan para tener un hijo, que se hará contando con el semen de un donante anónimo.

Porque se quiere ser madre y no se tiene pareja

En un reciente estudio se daba a conocer que había aumentado de forma considerable no solo la edad media en la que una mujer era mamá primeriza sino también el número de féminas que decidían ser madres estando solteras. Precisamente estas, que quieren tener un hijo pero no cuentan con pareja, pueden hacer realidad ese sueño gracias a la reproducción asistida, concretamente, por ejemplo, a través de lo que es la fecundación in vitro.

Otras razones para apostar por la reproducción asistida

Aunque los motivos que hemos dado son los más relevantes a la hora de optar por la citada técnica, hay otros, de igual modo, que también pueden llevar a recurrir a la misma: