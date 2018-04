María Zurita descubre el sexo del bebé que espera

Numerosas son las celebrities que están esperando un hijo y que han dado a conocer ya el sexo de ese, como sería el caso de Adriana Abenia. Pues bien, a todas esas acaba de sumarse una famosa más de nuestro país. Nos estamos refiriendo a María Zurita, de 42 años de edad y prima del rey Felipe VI.

Sigue leyendo y conocerás si el bebé que viene en camino es niño o niña.

María Zurita da la noticia del sexo del bebé

Aunque podría haber optado por conceder alguna entrevista a una revista del corazón y contar todo sobre si va a tener un hijo o una hija, María Zurita ha seguido su estela de discreción que la caracteriza. Por ese motivo, no ha dudado en proceder a contar ella misma vía redes sociales el sexo del bebé que está esperando.

Así, no ha dudado en hacer uso de su perfil en Instagram para colgar una fotografía suya donde ya se le nota su prominente barriguita. Una imagen que ha acompañado con el siguiente mensaje: “Mi chico y yo. ¡Porque es CHICO! #feliz #notición #alegría”.

Numerosas felicitaciones

Desde que hace unas horas decidiera compartir con todo el mundo que va a tener un varón, son muchas las reacciones que ya ha tenido su publicación. Así, ha logrado reunir más de 2.900 “me gusta” así como más de 660 comentarios. En concreto, entre los mensajes que ha recibido destacan algunos pertenecientes a figuras conocidas de nuestro país.

Ejemplos de las felicitaciones de famosos a la futura mamá son los siguientes:

La modelo Eugenia Silva ha escrito: “Qué alegría!!! Millones de besos de todos en casa”.

ha escrito: “Qué alegría!!! Millones de besos de todos en casa”. La modelo, presentadora y actriz Remedios Cervantes ha sido directa: “Ole ahí”.

ha sido directa: “Ole ahí”. El diseñador Petro Valverde también ha querido darle la enhorabuena. Lo ha hecho con este mensaje: “Enhorabuena @mariazuritaborbon”.

también ha querido darle la enhorabuena. Lo ha hecho con este mensaje: “Enhorabuena @mariazuritaborbon”. La que también actriz y modelo Inés Sastre le ha dicho “mejor!!! jijjiji”.

le ha dicho “mejor!!! jijjiji”. El presentador de televisión Jesús Vázquez no ha dudado tampoco en felicitarla. Por eso, le ha escrito este comentario: “Enhorabuena María!! Estamos felices por ti. Te queremos”.

no ha dudado tampoco en felicitarla. Por eso, le ha escrito este comentario: “Enhorabuena María!! Estamos felices por ti. Te queremos”. La cantante Chenoa ha sido otra de las celebrities en darle la enhorabuena a la sobrina del rey emérito Juan Carlos. Por eso, le ha dejado el siguiente texto: “Ayyssss qué ilusión amore. Todo mi cariño a los dos”.

Feliz y radiante con su embarazo

A tenor de la imagen que ha colgado en Instagram, está claro que María no solo está llevando adelante un buen embarazo sino que, además, está feliz y radiante. Y es que, por fin, va a hacer realidad su sueño de convertirse en madre. Un sueño que no ha dudado en cumplir en solitario, ya que no hay que olvidar que no tiene pareja y que ha optado por recurrir a la fecundación in vitro con donante anónimo.

Una alternativa que tomó en firme y que le ha llevado ahora a estar encantada con la misma. No quería dejar de tener un hijo simplemente porque no estuviera con nadie. Eso y que en este momento es cuando ha considerado que era el instante perfecto, y no cuando estuvo con sus anteriores relaciones, entre las que se encuentran el diseñador Javier Larraínzar y el diplomático Jorge Urbiola.

Toda la familia expectante

Si María está encantada con su gestación y con saber que espera un niño, no menos lo está su familia, especialmente sus padres. Y es que estos, el doctor Carlos Zurita y la Infanta Margarita, van a tener la oportunidad de tener a su primer nieto. De ahí que estén realmente ilusionados y con ganas de que se produzca ya su nacimiento, que parece ser está previsto que tenga lugar en el mes de julio.

Mientras ese instante llega, la futura mamá está disfrutando de cada instante de la gestación, que en ocasiones no duda en compartir con sus seguidores en las redes sociales, y sigue al pie del cañón como directora de la empresa Traducciones Zesauro, en la que lleva la friolera de quince años.

Síguenos en Facebook y podrás estar al día de todas las noticias y novedades relacionadas son los embarazos entre las famosas e incluso con los nacimientos de sus hijos.