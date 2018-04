El efecto Pigmalión. ¿Qué es?

Al igual que la salud, la educación de los hijos es una de las cosas que más preocupa a los padres. Por eso es tan importante que los adultos estén lo más informados posible acerca de situaciones como la que ahora queremos darte a conocer. Nos estamos refiriendo a lo que ha sido en llamar efecto Pigmalión.

Sigue leyendo y podrás descubrir a fondo qué es y en qué consiste.

¿Qué es?

Para poder comenzar a desarrollar el citado efecto Pigmalión, hay que saber en qué consiste. Pues bien, debes saber que viene a significar que las expectativas y opiniones que los padres tienen sobre las capacidades de sus hijos influyen a estos. Sí, porque más allá de la realidad, los vástagos asumen lo que los adultos les transmiten y se dejan arrastrar por sus opiniones.

Así, por ejemplo, si un padre cree que su hijo tiene unas habilidades muy altas, el menor se esforzará muchísimo, estudiará mucho y se verá como el adulto dice que es. Por el contrario, si el progenitor no confía en las capacidades de su vástago, este se dejará arrastrar por esa idea y no se esforzará, creerá que es “torpe”.

Es decir, que las creencias de los padres a nivel de capacidad y habilidad de sus hijos influye en estos. Lo hace hasta tal punto que les ayudará a los menores a triunfar o fracasar en sus estudios y en la vida, en general, según si los adultos tienen expectativas altas o bajas respectivamente.

El origen del efecto Pigmalión

¿Cuándo se descubre este singular efecto? Pues hay que remontarse en el tiempo a la década de los años 60. y es que fue en el año 1968 cuando Rosenthal y Jacobson llevaron a cabo una investigación en la Oak School. En este caso, se centraron en la relación profesor-alumno y lo que hicieron fue darles información falsa a los maestros sobre las capacidades de los jóvenes.

Lo que pudo descubrirse es que, al igual que sucede con los padres, si los docentes tienen unas bajas expectativas sobre los estudiantes, estos se esfuerzan menos porque acaban creyéndoles. Es más, incluso se determinó que los propios profesores les llegan a pedir menos esfuerzo e incluso ellos mismos no se esfuerzan tanto por enseñarles.

¿Cómo generan los padres el efecto Pigmalión?

Hay progenitores que no dudan en comentar delante de sus hijos directamente las cualidades o capacidades que ellos creen que tienen. Así, no dudan en exponer “no se entera de nada” o “lo suyo no es estudiar”. Y esas palabras generarán el citado efecto Pigmalión.

No obstante, hay que saber que, aunque esos adultos no lo expresen de forma verbal, hay ciertas actitudes que indican a sus vástagos el tipo de expectativas que tienen sobre ellos. En concreto, esa “información” se les da a través de estos elementos:

Los gestos , las miradas y el tono de voz que usen al hablarles.

, las miradas y el tono de voz que usen al hablarles. Las críticas que les puedan hacer sobre sus estudios o su comportamiento. Es más, incluso también los consejos sirven para transmitir indirectamente las expectativas que existen sobre los menores.

que les puedan hacer sobre sus estudios o su comportamiento. Es más, incluso también los sirven para transmitir indirectamente las expectativas que existen sobre los menores. El hecho de que a un hijo se le exija más o menos que al otro también es un indicativo de que los padres tienen ideas diferentes sobre las capacidades y habilidades de los dos vástagos.

Consecuencias del efecto Pigmalión

Como hemos dado a conocer, aunque los padres no expresen abiertamente las expectativas que poseen respecto a su hijo este puede descubrirlas a través de los elementos determinados en el apartado anterior. De ahí que sea fundamental que los adultos siempre tengan pensamientos y creencias positivas sobre las capacidades del vástago para que se puedan producir consecuencias beneficiosas tales como estas:

El menor se sentirá más motivado .

. Confiará más en sí mismo y se esforzará al máximo para alcanzar sus objetivos.

al máximo para alcanzar sus objetivos. Tendrá una buena autoestima .

. De la misma manera, poseerá seguridad sobre sus capacidades para poder llegar a donde desee.

Si las creencias de los adultos son negativas sucederá todo lo contrario. Es decir, el hijo se dejará arrastrar por una pésima confianza en sí mismo, baja autoestima, será inseguro, no se esforzará pues creerá que no le servirá de nada…

Precisamente para evitar esos efectos adversos es importante que los padres pongan de su parte lo mejor. Con esto nos referimos a que, en lugar de centrarse en las capacidades o habilidades no tan buenas de sus vástagos, resalten en todo momento en las que destacan. Todo en pro de su presente y su futuro. El refuerzo positivo siempre es motivador.