Casi nadie lo sabe pero en la Edad Media calentaban así los castillos y tiene sentido: lo deberíamos copiar

Durante la Edad Media, los castillos eran símbolos de poder, pero vivir entre sus muros era otra historia. Las fortalezas estaban diseñadas para resistir ataques, no para conservar el calor, así que el verdadero enemigo cotidiano no eran los invasores, sino el frío. Los gruesos muros de piedra apenas aislaban del exterior, y las rendijas entre las piedras, las ventanas sin cristales y los techos altos impedían calentar las estancias interiores.

El resultado era un ambiente gélido. Los nobles, pese a su rango, pasaban buena parte del día abrigados con varias capas de lana y pieles, aunque había un espacio donde sí hacía calor: el Gran Salón. Allí se encendía un gran fuego en el centro de la estancia, alrededor del cual se reunían señores, damas, sirvientes y visitantes. Sin embargo, no había chimeneas ni conductos de ventilación, así que el ambiente rápidamente se llenaba de humo y hollín.

¿Cómo se calentaban los castillos?

Con el paso de los siglos, entre los siglos XI y XIII, la llegada de las chimeneas transformó por completo la vida cotidiana. Por primera vez, era posible calentar las habitacione ssin llenar de humo toda la estancia. Aun así, las chimeneas mestaban lejos de ser eficientes; las paredes de piedra absorbían gran parte del calor, las corrientes de aire se colaban por las pequeñas ventanas sin cristales, y el fuego apenas lograba calentar un poco la estancia. Para combatir esa pérdida de calor, los tapices se convirtieron en una solución ingeniosa: además de decorar, actuaban como aislantes térmicos al impedir que el aire frío se filtrara por los muros.

El horno que cambió todo: el Kachelofen

La verdadera revolución llegó en el siglo XIV con la invención del Kachelofen, un horno de cerámica que marcó un antes y un después. Este horno (el precursor de las modernas estufas de azulejos) funcionaba acumulando calor y liberándolo poco a poco. A diferencia de la chimenea abierta, el Kachelofen aprovechaba la energía del fuego de manera mucho más eficiente: bastaba con encenderlo durante un rato para que mantuviera la habitación templada durante horas. Este sistema se popularizó rápidamente en Alemania, Suiza y Austria.

Un lujo heredado de Roma: el hipocausto

Mientras en el norte de Europa triunfaban los hornos de cerámica, algunos castillos del sur retomaron una idea heredada de la ingeniería romana: el hipocausto. Este sistema consistía en una red de conductos bajo el suelo por los que circulaba aire caliente, proveniente de un horno centra. Era, en esencia, una forma primitiva de calefacción por suelo radiante. Sin embargo, su instalación y mantenimiento eran muy caros, así que sólo unos pocos señores feudales pudieron permitírselo.

Estrategias para no congelarse

Incluso con estos avances, el frío seguía siendo un enemigo implacable en las fortalezas medievales. Las cocinas eran uno de los lugares más cálidos, y el calor de los hornos y fuegos se aprovechaba para calentar los pisos superiores. En muchos casos, las habitaciones privadas se situaban justo encima de la cocina para beneficiarse del calor ascendente.

Dentro de las habitaciones, se usaban braseros o pequeñas estufas portátiles. Las camas, generalmente de madera maciza, se cubrían con gruesos colchones de paja y mantas de lana.

La vida cotidiana

«La vida dentro de los muros de un castillo medieval no se limitaba a la defensa o la administración, sino que era también el escenario de la vida cotidiana de la nobleza, quienes desempeñaban roles fundamentales en la sociedad feudal. Los señores del castillo supervisaban la gestión de sus tierras, la justicia local y la recaudación de impuestos, manteniendo comunicación constante con mayordomos, caballeros y otros oficiales. Asimismo, participaban en la diplomacia, recibiendo a nobles y embajadores en el gran salón, espacio que simbolizaba poder y prestigio.

La educación de los jóvenes nobles era esencial para asegurar la continuidad del linaje. Los varones aprendían lectura, escritura y latín, además de instruirse en equitación y armas; las mujeres recibían formación en costura, administración doméstica y etiqueta cortesana. El ocio ocupaba un lugar destacado. Los banquetes, torneos y fiestas fortalecían alianzas y exhibían riqueza. La caza era símbolo de estatus y habilidad, mientras que la música, la danza y la poesía animaban las reuniones. Trovadores y menestriles ofrecían entretenimiento, reflejando el gusto por el arte y la cultura. Así, el castillo no solo era una fortaleza, sino también un centro de poder, aprendizaje y vida social», detalla Educa Historia.

A medida que avanzaron los siglos, los castillos fueron perdiendo su función militar y ganando en confort y refinamiento. Las torres defensivas se transformaron en residencias, los fosos se convirtieron en jardines y la vida se volvió más cortesana.