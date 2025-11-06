Quién es Alonso López, el nuevo novio de Lola Lolita: edad, cuánto gana y todo sobre el conocido deportista

La relación sentimental entre Lola Lolita y Alonso López ya es una realidad y nosotros conocemos todos los detalles. Durante meses se especuló con la posibilidad de que la popular influencer hubiera encontrado de nuevo el amor tras su ruptura con Isaac Belky, popularmente conocido como Ibelky, pero no fue hasta su reciente viaje a las Maldivas cuando el misterio se resolvió. El propio piloto fue quien decidió confirmar la noticia a través de un carrusel de imágenes que no dejaban lugar a dudas: entre ellos existe algo más que una amistad. La complicidad, las sonrisas y las aventuras vividas en ese paraíso tropical han hecho las delicias de sus seguidores, que no tardaron en convertir la publicación en tendencia, celebrando que Lola Lolita vuelve a sonreír.

El rumor sobre una posible relación entre ambos llevaba circulando desde hace tiempo, alimentado por pequeños detalles que los fans más atentos no pasaron por alto. Desde la ruptura de Lola en diciembre del año pasado, Alonso López comenzó a aparecer discretamente en su entorno, primero en eventos deportivos, después en reuniones familiares en Santa Pola y finalmente en instantáneas compartidas casi al unísono por ambos en sus redes.

La sincronía de sus publicaciones y los gestos de cercanía eran suficientes para que los rumores se dispararan, aunque ninguno de los dos quiso confirmarlo hasta ahora. En esta ocasión, ha sido el madrileño quien se ha adelantado con un gesto natural pero muy significativo, rompiendo el silencio y haciendo oficial lo que ya muchos intuían: su relación con una de las creadoras de contenido más influyentes de España.

¿Cuánto dinero tiene Alonso López?

Alonso López no es un rostro nuevo para los aficionados al deporte del motor. Nacido en Madrid y residente en Valencia, el joven piloto lleva toda una vida ligada a las motos, una pasión que comenzó cuando apenas tenía tres años. Su carrera ha sido meteórica y su nombre suena con fuerza dentro del motociclismo español. En 2014 ya logró proclamarse campeón de la Copa de España Challenge 80, un título que marcó el inicio de un camino lleno de victorias y reconocimiento. Sólo un año más tarde volvió a destacar al ganar el Campeonato de España de PreMoto3 con el Junior Team Estrella Galicia 0.0, una de las escuderías más prestigiosas del país.

Desde entonces, su evolución ha sido constante, con podios en el FIM CEV Moto3 Junior World Championship y un subcampeonato en el Campeonato de Europa de Moto2 en 2021, confirmando así su talento y su proyección internacional. Por ese motivo, se ha convertido en uno de los deportistas mejores pagados de su sector, aunque se desconoce el dinero exacto que cobra por cada competición porque hay que incluir los ingresos que recibe de las marcas que le patrocinan y eso son datos confidenciales, a no se que se filtren, como ha pasado con otros famosos.

Alonso López, un piloto muy cotizado

Según nuestros datos, Alonso López tiene 23 años y compite en el Mundial de Moto2 con el equipo Speed Up Racing, donde sigue demostrando su capacidad. Aunque no se ha hecho público el monto exacto de sus ingresos, se sabe que es uno de los pilotos mejor valorados de su categoría, gracias a su constancia, profesionalidad y talento sobre la pista. En los últimos años, su figura ha empezado a ganar visibilidad también fuera del ámbito deportivo, algo que hasta hace poco parecía no interesarle.

Su perfil en redes sociales, centrado en su trabajo y en momentos puntuales de su vida personal, ha experimentado un aumento de seguidores desde que se le relaciona con Lola Lolita. Este nuevo capítulo en su vida podría marcar un cambio en la manera en que el piloto se muestra al público, abriéndose más a su faceta personal sin perder la discreción que siempre lo ha caracterizado.

Así empezó con Lola Lolita

En cuanto a la historia entre ambos, todo apunta a que su relación comenzó a gestarse poco tiempo después de la ruptura de la influencer con su anterior pareja. En febrero, apenas dos meses después de su separación, surgieron las primeras imágenes de Lola y Alonso juntos, tomadas por paparazzi en una escapada de fin de semana. Desde entonces, las coincidencias han sido constantes: apariciones en eventos, viajes similares y publicaciones con fondos idénticos que confirmaban que compartían más de un momento.

Sin embargo, decidieron mantener la discreción y no pronunciarse hasta estar completamente seguros de su relación. La confirmación ha llegado con naturalidad, a través de un simple intercambio en redes: mientras Lola compartía fotos de su estancia en las Maldivas, Alonso comentaba «ojalá estar ahí», una frase irónica teniendo en cuenta que él mismo se encontraba en el mismo lugar, algo que terminó de delatar su romance.

El noviazgo entre la modelo y el piloto promete ser uno de los más seguidos del panorama mediático. Ella, con millones de seguidores en redes sociales y una carrera consolidada en el mundo digital y él, con un futuro prometedor en el motociclismo internacional, forman una pareja que lo tiene todo para arrasar dentro de la crónica social.