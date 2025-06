Lluvia de críticas a Lola Lolita por un bolso de 4.000 euros: "Soy materialista y no me importa"

21 días entre millonarios. Así se llama la serie de YouTube que ha situado en el punto de mira a Lola Lolita, una de las influencers más conocidas del momento. En el formato, Nil Ojeda convive con jóvenes millonarios y, a cambio de no gastar nada, les ofrece un favor personal. En el último capítulo, Lola Lolita era la protagonista y, lejos de que su participación haya generado una buena impresión entre los usuarios, más bien ha sido todo lo contrario. Y es que ha protagonizado un desencuentro con el mencionado que no ha tardado en dar la vuelta a la red.

Todo transcurrió con normalidad durante el episodio, pero la creadora de contenido pidió a Nil como favor personal, comprarle un bolso Saddle la firma de Dior, algo que se acabó volviendo en su contra. En un principio, este aceptó pero todo se torció cuando el youtuber, en vez de gastar los 4.000 euros que valía el accesorio, prefirió repartir el presupuesto entre Lola Lolita y Leto, la otra participante del capítulo, para que todos pudieron llevarse un regalo de la experiencia. Así, Ojeda se decantaba por una firma algo más «económica» que Dior y escogía un bolso de Louis Vuitton para cada una. Una forma de actuar que hizo que la ex pareja de Isaac Belk estallara.

La cara que se le queda a Nil Ojeda cuando empieza a ver que Lola Lolita es una egoísta y materialista que es?pic.twitter.com/wPqVZns7ZA — Padronso (@TitoPadronso) June 9, 2025

«¿Me voy a quedar sin un Dior por dar un bolso a Leto?», comenzaba a decir la joven. Ojeda justificaba su decisión asegurando que la intención era que todo el mundo quedara contento y se fuera con un regalo, pero a Lola continuaba sin hacerle gracia este cambio de planes. «No me hace gracia. Soy materialista y no me importa […] Iros a la mierda todos ya», gritaba.

Finalmente, Lola aceptada el trato pero señalaba que en ese caso no sólo quería un bolso si no también un pañuelo de Louis Vuitton. Cuando han llegado a la tienda, ha elegido un bolso de 2.800 euros, concretamente el modelo OnTheGo East West en color beige crema. «Es baratísimo. El Dior eran 4.000 euros. Os lo he rebajado mazo», sentenciaba.

Bolso OnTheGo East West de Louis Vuitton. (Foto: Web de Louis Vuitton)

Como no podía ser de otra manera, la actitud de la influencer ha generado todo tipo de comentarios, los cuales, en su gran mayoría, han sido negativos hacia su persona. «Es la tía mas repelente e insoportable del planeta Tierra», «Agradecida con la vida por no tener amigas como Lola Lolita», «Maleducada», «Que niñata», escribían algunos de los usuarios.

La reacción de Lola Lolita

Al ver el revuelo que se había generado en torno a su actitud, Lola Lolita ha querido pronunciarse a través de las redes para pedir disculpas y aclarar lo que ella misma considera un malentendido. «Estoy muy mal […] Quien haya visto el video entero y me conozca de verdad creo que se ve perfectamente que hay un momento en el que yo ya empiezo a sentirme incómoda. La situación me estaba sobrepasando. Yo sentía que nada pasaba como yo tenía pensado», explicaba.

@lolalolita Pido perdón de corazón si he podido ofender a alguien y espero que entendáis que todo está exagerado y que es contenido, os quiero ❤️ ♬ sonido original – Lola Lolita🌸

Añadía que interpretó un personaje exagerado como en alguna ocasión hacen algunos pero que «no tenía nada que ver con ella». «Por las formas y la actitud entiendo perfectamente que en ocasiones cause rechazo, porque es que me da a mi misma [….] Siento si en algún momento os habéis sentido decepcionados. No soy para nada esa persona […] Asumo mi error. No quiero ver el bolso ni en pintura. Se lo voy a devolver a Nil», sentenciaba.