Lola Lolita ha confirmado su nueva relación sentimental. Aunque era un secreto a voces desde comienzos de año, finalmente la creadora de contenido ha dado un paso más en su historia de amor con el piloto de motociclismo Alonso López. Solo semanas después de comunicar a sus seguidores su ruptura con Isaac Ibelky (en diciembre de 2024) tras varios años de idilio, la tiktoker dejó pistas en redes sobre su nueva ilusión. Sin embargo, diez meses después de que empezaran a surgir y salir rumores, han publicado sus primeras imágenes juntos.

Los primeros posados de Lola Lolita y Alonso López

Un viaje a Maldivas -un destino de lo más romántico y de ensueño- ha sido la excusa perfecta para hacer oficial su relación. Lola Lolita y Alonso López ya no se esconden y prueba de ello son sus fotos desde esta playa paradisíaca. Fue a comienzos del 2025 cuando la influencer y el piloto avivaron los rumores de relación al compartir imágenes en el mismo sitio -aunque no juntos-. Un carrusel de fotos desde una carrera de motos fue el comienzo de las especulaciones. Posteriormente, los fans de ambos pudieron verlos este pasado verano paseando en Santa Pola con la familia de ella. Sin embargo, durante todo este tiempo han jugado -sin éxito- al despiste.

Lola Lolita y Alonso López ya no se esconden tras diez meses de rumores de relación. (Foto: Redes Sociales)

Ahora, estos conocidos jóvenes en redes y en el motociclismo han dado un paso al frente y han publicado sus primeras fotos juntos desde Maldivas. Las reacciones a estas instantáneas no se han hecho esperar. Entre ellas las de Victoria Federica -íntima de Lola Lolita-, Rocío Laffón o el piloto Javi Valle, que han comentado la publicación del deportista.

Por su parte, la tiktoker también ha roto con el hermetismo que protagonizaba su vida sentimental y ha compartido un vídeo buceando con animales marinos en compañía de su novio. Además, la influencer ha acompañado la mencionada publicación con la canción Fall in love again and again, de Charlie XCX. Toda una declaración de intenciones de su momento presente y, por qué no, de su pasado, ya que antes de conocer a Alonso mantuvo una relación sentimental que duró varios años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALONSHOW🧙🏻‍♂️🃏 (@alonsolopez_21)

Para despistar a sus seguidores, y aunque las imágenes no dejan lugar a dudas, el motociclista ha hecho un curioso comentario en las redes de Lola. «Ojalá estar ahí», le ha escrito. Lo que ha despertado una oleada de mensajes por parte de los followers de la influencer. También de numerosos rostros conocidos, como el de la cantante Bad Gyal.

Finalmente, y fiel a su sentido del humor, la creadora de contenido ha desvelado que, efectivamente, la han pillado. «Yo me vine a Maldivas para no ver a nadie y van y me pillan. Ni en Maldivas una puede estar tranquila», ha escrito.