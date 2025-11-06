Un soltero de ‘First Dates’ reacciona al conocer el rol sexual de su cita: «No tienes pinta de eso»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir para recibir a su nueva tanda de solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos de Cuatro, y sus 10 años en emisión lo avalan. Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más los solteros que acuden con la intención de dejar su suerte en el amor en manos del equipo de expertos. De esta manera, el pasado 5 de noviembre, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Víctor, un joven de 30 años que se considera un hombre muy «peculiar».

A nivel sentimental, Víctor confesó ser un chico muy estrecho. Por ello, teniendo en cuenta sus gustos, la organización del programa le organizó una cita con Abel, de 28 años. Sin embargo, desafortunadamente, Abel tuvo claro desde el minuto uno que él no era el hombre que andaba buscando. «No es mi tipo. Me gusta otro tipo de chico más altos, con los ojos azules, el pelo rubio…», confesó en uno de los totales. Una mala primera impresión que fue mutua. Pues, Víctor tampoco quedó contento con la elección de su cita. «No me gustan tantos piercings, me gustan más pijitos… Lo que es el envoltorio de primeras no me ha hecho match», confesó al equipo de cámaras.

A pesar de ello, ambos participantes estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose. Por ello, se trasladaron hasta su mesa en el restaurante de First Dates para saber si compartían algún gusto en común o no. Pero, las diferencias entre los solteros eran cada vez más notorias. De hecho, Abel quiso explicarlo de manera directa. Somos como «un gato negro y un golden retriever».

Pero, la verdadera sorpresa llegó cuando comenzaron a hablar de temas íntimos. «¿Eres activo o pasivo en la cama?», leía Víctor en una de las tarjetas del programa. Pues, les propusieron jugar a un juego donde tenían que responder preguntas más personales. «Soy versátil», respondió Abel. Por su parte, Víctor respondió que era más activo.

Una confesión que dejó a Abel de piedra. «No hubiese dicho que eres activo. No tienes pinta de eso», le dijo sin ningún tipo de tacto. El soltero le explicó que le encantaba «la dominación, pero romántica». Una serie de confesiones que tenían a Abel sorprendido. De hecho, su reacción provocó cierta incomodidad en el joven.

La decisión final de ‘First Dates’

Por mucho que lo intentaron, quedó claro que no estaban hechos el uno para el otro. Por ello, en la decisión final de First Dates no hubo sorpresas. «No es mi prototipo físicamente. No entra dentro del canon que considero que tiene que tener una persona para gustarme, pero podría ser su amigo», indicó Víctor. Unas palabras que fueron escuchadas por Abel.

Lejos de decir que «sí», Abel se sinceró. «No tendría una segunda cita a nivel sexo-afectivo con él pero, tomar una cerveza por ahí sí», sentenció. Por lo tanto, ambos participantes se trasladaron hasta la salida del local de la misma manera en la que llegaron: solos.