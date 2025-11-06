Tesla se mete en un nuevo lio después de que la inteligencia artificial (IA) de un coches de la marca haya pedido a un niño de 12 años que le envíe fotos desnudo. Un hecho que ha tenido lugar en Toronto (Canadá) y que la madre del menor ha denunciado, ya que el niño había preguntado al también conocido como chatbot sobre futbol. Fallo que evidencia los problemas tecnológicos que está sufriendo la compañía de Elon Musk, que en 2025 ha registrado una notable caída de las ventas.

En concreto, Farah Nasser asegura que mientras viajaba con sus hijos en el coche uno de ellos, de tan sólo 12 años preguntó al chatbot de IA de Tesla, qué futbolista profesional prefería, si Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. La primera respuesta fue que Cristiano Ronaldo era mejor jugador de fútbol que Messi. No obstante, la respuesta no quedó ahí.

Según la madre del menor, instantes después de elegir al jugador portugués, el chatbot de Tesla comenzó a hablar mal de Messi y, cuando su hijo bromeó presumiendo de que Ronaldo era mejor jugador, la conversación tomó un rumbo inesperado.

«El chatbot le dijo a mi hijo: ‘¿Por qué no me envías algunas fotos desnudo?’. Me quedé sin palabras. ¿Por qué un chatbot les pide a mis hijos que envíen fotos desnudos en nuestro coche familiar? Simplemente no tenía sentido», asegura Nasser, la madre del niño de 12 años, en una información publicada por la CBC.

Los fallos de la IA de Tesla

Nasser afirmó que, de haber sabido de lo que era capaz el chatbot, habría evitado usarlo delante de sus hijos. La familia poseen un sedán eléctrico Tesla Model 3 desde 2022, pero el chatbot de IA generativa creado por xAI, la empresa del CEO de Tesla, Elon Musk, es una nueva función que se instaló automáticamente en algunos Tesla en Estados Unidos este verano y en vehículos canadienses en octubre.

Bajo el nombre de Grok, Tesla ofrece varias personalidades para elegir en su configuración predeterminada. Está Ara, una chica alegre; Rex, un chico tranquilo; Eve, una chica relajante; Sal, un chico afable; y Gork, un chico perezoso. El hijo de Nasser eligió a Gork. Este sistema ya está integrado con la plataforma de redes sociales X (anteriormente conocida como Twitter), una filial de xAI.