El restaurante de Madrid para comidas de Navidad ricas y sin dejarte el sueldo: está en pleno centro

En pleno centro de Madrid está el restaurante ideal para las comidas de Navidad, de lo más ricas y sin dejarte el sueldo. Es importante prepararse para esta época del año en la que necesitamos empezar a prepararnos para un importante cambio de tendencia. Estaremos pendientes de una situación del todo inesperada que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno, en estos días en los que quizás cada elemento cuenta y lo hace de tal forma que nos preparamos para vivir una época repleta de magia.

Estaremos pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno y puede acabar siendo lo que nos dará más de una alegría inesperada. Es hora de dejar salir algunos cambios inesperados en forma de comidas de Navidad ricas que pueden ser más baratas de lo que nos imaginaríamos. Este cambio de tendencia que tenemos por delante, puede acabar siendo lo que nos dará más de una alegría del todo inesperada. Es hora de aprovechar al máximo estos cambios que parece que serán una realidad en pleno centro de Madrid, comerás de lujo a precio de saldo.

Está en pleno centro de Madrid este restaurante

Madrid es una ciudad, pero también un templo gastronómico. Dispone de una amplia variedad de ofertas a la hora de comer bien. Tenemos la posibilidad de degustar todo tipo de cocinas, desde la más exótica, hasta la más tradicional, con un plus, los precios.

A la hora de buscar un lugar en el que celebrar las imprescindibles comidas de Navidad, es importante conocer en primera persona, los mejores restaurantes para celebrarlas. Lo que se busca en estos días, además de pasar unas horas más en un ambiente informal con los compañeros de trabajo, es no dejarse la paga doble o el extra de Navidad en una sola comida.

Es hora de empezar a pensar en buscar un local que cumpla todas las condiciones de los más exigentes de la empresa, sin que tengamos que dejarnos una buena cantidad de dinero en ello. Es hora de saber un poco más, qué es lo que podemos conseguir, nada más y nada menos, que en el centro de Madrid.

Este local se ha convertido en uno de los más buscados y no es casualidad que así sea, es perfecto para las comidas de Navidad.

Podrás disfrutar de comidas de Navidad sin dejarte el sueldo

Tal y como se presenta este restaurante en la Guía Michelin nos da una idea de lo que vamos a descubrir en él: «¿Cómo definimos Vinoteca Moratín? Podemos decir que se identifica con el espacio y refleja las pasiones de su chef-propietario, Marcos Gil, que acude a diario al mercado a seleccionar los mejores productos de temporada. El íntimo local, que pasa algo inadvertido desde la calle, sorprende con una estética bastante cuidada (combina la rusticidad de las vigas decapadas en tonos blancos con llamativos cuadros abstractos) y rincones realmente acogedores, como el de la pequeña biblioteca donde conviven los libros y las botellas de vino. ¿Su propuesta? Encontrarás una escueta carta de tinte tradicional, con sabrosos platos de cuchara. ¡Es imprescindible reservar y escuchar las recomendaciones del chef cuando toma la comanda!».

Las opiniones de los clientes son otros punto importante que lo otorgan a este restaurante la puntuación máxima, algunas de ellas nos dicen que: «Primeramente creo que es de las experiencias más bonitas en cuanto a concepto, comida y servicio en Madrid. Mi amigo Vanya hizo una reserva con 2 semanas de antelación y valió la pena. Quiero expresar que su menú está muy diseñado en base a la calidad de sus ingredientes, en una comida poco pretenciosa pero lo suficientemente buena para poder querer volver. Ordenamos la sopa de tomate que estaba increíblemente buena, ordenamos pescado que estaba maravilloso, unas papas de entrada con paprika que no podía parar de comerlas. La torta de queso indescriptible. Marcos su dueño muy atento, cada plato que explicaba daban ganas de probarlo. El diseño del restaurante y la iluminación está muy bien cuidada».

o : «Vinoteca Moratin situado en el #barriodelasletras en Madrid,es uno de esos restaurantes que jamás fallas al elegirlo para disfrutar de una buenísima comida regada por unos grandes vinos.Al frente de este acogedor sitio está Marcos que es su alma máter como chef y conocedor excelso del mundo del vino.Ayer pude disfrutar de unos cuántos platos de su pequeña pero más que suficiente carta.Sin lugar a dudas la sopa de tomate caliente con queso majorero es de lo mejor que he comido últimamente,seguimos con el clásico del local que son los puerros confitados con romescu(un top sin lugar a dudas).Y qué decir de su salmón marirado en casa…esta a la altura del que sirven en @desde1911 en cuánto a calidad.El pescado del día fue Corvina(media ración y a la vez enorme) con un punto perfecto y para finalizar el steak tartar (200 gramos) con un 7 de punto de picante que fue el colofón perfecto para este pequeño homenaje.Para vuestra información,si queréis disfrutar de varios platos os hacen medias raciones sin ningún problema.Todo ello fue regado con un maridaje realizado a la perfección por Marcos que en todos los platos acertó y he decir que el Anthologie de Heidi Schrock fue un maravilloso descubrimiento para la Vinoteca de quién les habla.Todos y cada uno de los vinos fue descorchado para las copas a un precio más que razonable.Para finalizar disfruté de su maravillosa tarta de queso.La amabilidad y buen hacer de todo el Equipo de sala,#VinotecaMoratin hace que sea un clásico en este Madrid de tantas aperturas y cierres que llevamos en los últimos años( y tanto #placetobe que se pone de moda y luego desaparece del mapa).Si quieres disfrutar de una buena comida o cena en un sitio en el que te tratan como en casa,comes perfectamente y disfrutas de su larga carta de vinos has de reservar ya.Para tu información,las reservas son solo vía telefónica y eso te dice qué tipo de restaurante vas a disfrutar…el buen trato,el producto,el disfrute y el conocimiento de este pequeño pero a la vez Gran Equipo hace que disfrutes de una experiencia maravillosa».