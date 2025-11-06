¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos de los tres próximos días

Siguen pasando los días sin que Manu Pascual y Rosa Rodríguez se lleven el enorme premio que se sigue acumulando en el Bote de Pasapalabra. El que se lo lleve (aunque un concursante puede robarles su plaza y llevárselo gracias a la Silla Azul) se embolsará el premio más alto de la historia de este concurso, que se estreno hace 25 años. Roberto Leal abre las puertas de su plató a tres nuevas caras conocidas que estará desde el viernes 7 y hasta el martes 11 de noviembre como ayudantes de lujo.

Martín Fiz

El vitoriano forma parte de la historia del atletismo español gracias a sus logros en el mundo de la Maratón siendo Campeón de Europa y del mundo en los años 94 y 95 respectivamente. Tras retirarse del deporte profesional es un colaborador habitual de medios de comunicación y es imagen de la carrera Ponle Freno, dedicada a las víctimas de accidentes de tráfico.

Rosa López

Una de las cantantes más queridos y conocidas de nuestro país desde que ganase la primera edición de Operación Triunfo en el año 2001. En 2025 ha publicado el disco 12 diamantes negros como artista independiente, con el que está de gira por festivales y conciertos propios. Cada uno de esos diamantes negros simbolizará un estado emocional único, que irán desde el dolor hasta la curación de heridas del pasado.

Carla Hidalgo vuelve a ‘Pasapalabra’

La actriz saltó a la fama en televisión por ser la presentadora del rompedor Nosolomúsica, de Telecinco, además de ser una de las caras más conocidas de Telemadrid desde hace años. Aunque hace apariciones puntuales en televisión, ahora mismo está centrada en un proyecto para enseñar teatro a los más pequeños, una labor que comparte con su trabajo como actriz en diferentes obras.

Jorge Garbajosa

El ex jugador de la selección nacional de baloncesto es una de las grandes leyendas del deporte, ya que ha disputado 167 partidos, logrando el mundial del 2006 y el europeo del 2009 y quedando subcampeón olímpico en Pekín 2008. Además de pasar por equipos como Unicaja de Málaga y Baskonia, ha sido uno de los pocos españoles que ha jugado en la NBA, siendo pieza importante de los Toronto Raptors.

Tras su retirada en el año 2012, comenzó su carrera ligado al mundo de la gestión en el mundo del deporte. Primero llegó a ser presidente de la Federación Española de Baloncesto, para en 2023 dar el salto a un cargo internacional como es la presidencia de la FIBA Europa.