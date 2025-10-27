La vela balear cierra la temporada con 148 medallas nacionales e internacionales

La vela balear celebró su gran noche. La Federación Balear de Vela (FBV) ha organizado la Nit de la Vela, una velada con la que ha reconocido la excelente temporada de sus regatistas, que han conseguido un total de 148 medallas en competiciones nacionales e internacionales.

El acto, celebrado en la Universitat de les Illes Balears, ha reunido a unas 300 personas vinculadas al mundo de la vela. La gala ha sido presentada por los jóvenes regatistas olímpicos Paula Barceló y Nacho Baltasar, y ha servido para reconocer a los deportistas de las islas que han logrado 47 podios en Campeonatos del Mundo y de Europa, además de 101 títulos en campeonatos y copas de España.

Precisamente, Paula Barceló ha recibido un emotivo homenaje por su reciente victoria en el Campeonato del Mundo de la clase 49erFX, al igual que Marta Cardona, galardonada por sus medallas de oro en el Mundial y el Europeo de la categoría 470 Mixto, y recientemente nominada a los Youth World Sailor of the Year. Los reconocimientos fueron entregados por José Miguel Ramis, CEO de LIFE&SEA, principal patrocinador de la Federación Balear de Vela.

La presidenta de la FBV, Cati Darder, inauguró la Nit de la Vela expresando su orgullo por “liderar los rankings nacionales gracias a los resultados deportivos que consiguen nuestros regatistas”, y subrayó que “estos logros sólo se alcanzan trabajando en equipo, con esfuerzo, dedicación y talento”. Añadió que “para nosotros es un privilegio compartir el amor por este deporte y el compromiso con los valores que nos identifican”.

Darder recordó que cada año la gala dedica un reconocimiento especial a un grupo concreto dentro de la gran familia de la Federación Balear de Vela, y que en esta ocasión se ha destacado la labor esencial de los técnicos de regatas y jueces, “que hacen posible toda la actividad de competición que se desarrolla en Baleares”.

A continuación, intervino la responsable del Comité de Jueces y Competiciones Territoriales, Inés Cabrer, quien agradeció “el tiempo y la dedicación de los jueces, que no solo permiten que las regatas se celebren, sino que además sean más justas y de mayor calidad”. “En nuestras islas es bien sabido que tenemos muchos deportistas de gran nivel, pero quizá no se percibe tanto que también contamos con jueces de altísima calidad”, destacó Cabrer.

Durante la gala subieron al escenario más de un centenar de deportistas premiados en las diferentes categorías de la vela, desde cruceros y monotipos hasta vela ligera y radio control.

Uno de los momentos más emotivos de la Nit de la Vela fue el homenaje a Fel Torrent, expresidente del Club Nàutic Ciutadella y exvicepresidente por Menorca de la Federación Balear de Vela, quien recibió una mención especial por toda una vida dedicada al deporte de la vela.

El acto fue clausurado por Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura y Deportes del Govern de les Illes Balears.