Las tretas de Javier Aguirre para despistar al Girona demuestran la importancia y trascendencia del choque de mañana en cuartos de final de la Copa del Rey. En la rueda de prensa previa el técnico mexicano no ha querido adelantar ni un solo indicio de sus intenciones, hasta el punto de que ha asegurado que «ni yo mismo sé todavía quién va a jugar». Por no dar, no ha querido ni siquiera confirmar si el eslovaco Greif se va a mantener bajo palos y, por supuesto, ha evitado dar explicaciones sobre el estado de Muriqi.

«Ni yo mismo sé qué equipo va a jugar, pero de lo que tengo la seguridad es de que los once que salgan van a competir muy bien», dijo Aguirre, que aseguró que «el equipo está comprometido. Con nosotros, con la afición y entre ellos. Físicamente estamos todos bien porque hemos podido descansar. Creo que gestionamos correctamente las cargas de trabajo y seguro que vamos a correr lo que sea necesario y más. Veo a los jugadores y no necesito recordarles ni el compromiso ni la importancia del partido porque son los primeros en ser conscientes».

El mexicano alabó a su rival, que llega como líder del Campeonato, y recordó que «no es fácil hacerles daño porque están jugando muy bien y tienen mucha calidad individual. Es el equipo de moda esta temporada no ya tan sólo en la Liga, sino incluso en Europa. Me satisface por la Liga porque es un ejemplo para muchos de nosotros. Sin embargo, con el aliento de nuestra gente y desde la mala experiencia que tuvimos ante ellos en la primera vuelta seguro que jugamos de otra forma de lo que lo hicimos en Montilivi.

«Llevamos una derrota en los últimos once partidos. Creo que en Girona tocamos fondo. Fue un día para olvidar y a partir de ahí recuperamos la humildad y creo que hemos mejorado, tanto en defensa como en ataque. No me cabe duda de que no se lo vamos a poner fácil al rival», adelantó.

Aguirre no quiso entrar en valoraciones personales, pero sí que acabó explicando por qué Muriqi jugó en Villarreal cuando él había asegurado el día anterior que no lo haría: «Yo no quería llevarlo ni al banquillo porque mi sentido me decía que no, pero al final entre todos me convencieron. El día previo le forcé al máximo en todos los sentido y respondió bien, pero no quería utilizarlo». «¿Mañana? No lo sé. Ya veremos», se limitó a afirmar.

Sobre la posibilidad de pelear por el título de Copa recordó que «hay ocho equipos en liza. Es muy pronto para pensar en el premio máximo. No quiero pensar más allá del Girona. Lo que queremos ahora es hacer un buen partido y darle una alegría a la afición. Lo que pase luego ya se verá».

Finalmente, sobre el capítulo de fichajes, dijo que «la dirección deportiva me pasó una lista de jugadores que me parece interesante. Les di mis preferencias, pero a partir de ahí no sé más. Tengo confianza en que lleguen refuerzos, pero no me preocupa que sea el último día si es necesario».