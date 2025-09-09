La selección española vuelve a fijarse en Mario Rivillos

Mario Rivillos ha sido citado por Jesús Velasco para los dos amistosos que España disputará frente a Armenia en Pamplona (19 de septiembre) y Tudela (21 de septiembre), dentro de la primera concentración de la temporada de cara a preparar el Europeo que se celebrará en Letonia, Lituania y Eslovenia entre el 20 de enero y el 7 de febrero.

El ala madrileño se suma así a Fabinho y Lucão, convocados con Brasil, como los tres internacionales del Illes Balears Palma Futsal que se marcharán con sus respectivas selecciones en el próximo parón internacional.

Por otro lado, el Illes Balears Palma Futsal sigue afianzando su vínculo con la afición y ya ha alcanzado los 3.300 abonados en la nueva temporada, cifra que iguala el récord histórico logrado hace dos campañas. Un hito que confirma el crecimiento del club y el apoyo incondicional de una afición que no deja de batir marcas.

La campaña de este año, bajo el lema “Generació IBPF”, ha conectado con la afición a través de un mensaje que reivindica a los jóvenes de hoy en día, rompiendo tópicos y resaltando sus valores: una generación valiente, rebelde, sin miedo a los cambios ni a los retos, que vibra con pasión e ilusión. El mismo espíritu que ha llevado al Palma a consolidarse entre los mejores equipos del mundo en muy pocos años.

El respaldo de la grada ha convertido Son Moix en un auténtico fortín. La pasada temporada, la media de asistencia superó los 3.000 espectadores por partido, consolidando al club como uno de los grandes referentes del fútbol sala tanto en España como en el panorama internacional.