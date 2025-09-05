Prisión para siete de los detenidos en la cuarta fase de la macrooperación contra el narcotráfico en Mallorca

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha ordenado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para siete de los detenidos en el marco de una macrooperación contra el crimen organizado, centrada en delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho.

Otros cinco arrestados han quedado en libertad tras pasar a disposición judicial, mientras que la causa continúa bajo secreto de sumario. La operación se llevó a cabo el pasado miércoles en distintos puntos del centro de Palma, así como en los municipios de Manacor y Llucmajor.

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional practicaron varios registros en los que fueron detenidas un total de 14 personas. Según fuentes de la investigación, los arrestados formarían parte del escalafón más bajo de la red y estarían encargados de gestionar puntos de venta de estupefacientes suministrados por la organización.

Dos de los detenidos fueron puestos en libertad pocas horas después de los arrestos, mientras que los 12 restantes fueron trasladados este viernes a los juzgados de Vía Alemania, en Palma, a bordo de un autobús de la Benemérita. En los alrededores del edificio judicial se concentraron más de medio centenar de allegados, que esperaron durante horas para conocer el destino de los implicados. Durante su estancia en los calabozos, uno de los detenidos sufrió una indisposición y tuvo que ser atendido por un médico forense y por una ambulancia medicalizada del SAMU-061.

Los investigadores eran conocedores desde un principio que Stefan Milojevic lideraba una organización de tráfico, distribución y venta de droga, pero nunca imaginaron que a medida que avanzaba la investigación descubrirán que se encontraban ante uno de los mayores narcotraficantes a nivel internacional. De hecho, era tan fuerte su organización que les llevó meses y meses conseguir adentrarse, desmantelar la organización y proceder a su detención.

El control de la cadena de distribución y posterior venta era total y absoluto. Los United Tribuns, según fuentes próximas al caso a la que ha tenido acceso OKBALEARES eran los encargados de introducir importantes cantidades de sustancias estupefacientes en la isla a través de camiones que, posteriormente, se repartía entre los diferentes puntos de venta del poblado chabolista de Son Banya, viviendas de la barriada de Camp Redó (Corea), La Soledad y las viviendas de Virgen de Lluc, entre otros. También operaban en las localidades de Llucmajor y Manacor.

Las mismas fuentes, también sostienen que el abogado Gonzalo Márquez, además de catalogarlo como el ingeniero financiero de la organización con la finalidad de blanquear el dinero de la trama delictiva, también está cogido por traficar con droga. Durante la segunda y tercera fase se incautaron de importantes cantidades de dinero, droga y documentación que está siendo analizada por los expertos del Equipo Judicial de la Guardia Civil de Algaida y de la UDYCO de la Policía Nacional.