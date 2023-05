El PP que dirige Marga Prohens ha conseguido 158.912 votos en las elecciones de este domingo y esto son 41.000 más que los cosechados por el PSOE de la todavía presidenta del Govern, Francina Armengol. Las dos formaciones de derecha, PP y Vox, han conseguido 41.200 votos más que todo el bloque de la izquierda: PSOE, Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca.

El dato más espectacular de los resultados electorales es el avance de Vox con Jorge Campos como candidato al Govern. Esta formación ha pasado de los 34.800 votos que consiguió en 2019 a 61.600, lo que le ha permitido casi triplicar el número de diputados en el Parlament, ha pasado de tres a ocho.

Por contra, Podemos ha sufrido un hundimiento total y de los 42.000 votos que consiguió en 2019 ha pasado a 19.500. De los seis diputados que tenía se queda con uno, el candidato de Menorca. Así, la cabeza de lista de Podemos al Govern, Antònia Jover, queda fuera de la Cámara balear.

Fracaso absoluto también para los regionalistas del PI, que con Josep Melià al frente sólo han conseguido 16.800 votos cuando en 2019 obtuvieron 31.350. El PI ha desaparecido del Parlament al perder sus tres representantes y esto que la formación aspiraba a convertirse en decisiva a la hora de decantar el futuro Govern hacia la izquierda o la derecha.

Como estaba cantado, Ciudadanos también desaparece del Parlament y de todas las instituciones. Tenía cinco representantes en la Cámara autonómica. La formación naranja que lidera Patricia Guasp ha perdido 36.500 votos. Consiguió 42.500 en 2019 y este domingo ha registrado 6.000 justos.

Los independentistas de Més per Mallorca y Més per Menorca mantienen su electorado fiel y conservan sus diputados, cuatro los mallorquines y dos los menorquines. Més per Menorca, además, ha sumado 324 votos pasando de 6.058 en 2019 a 6.382 este pasado domingo.

Así las cosas, la debacle del pacto de izquierdas se debe sobre todo al fiasco de Podemos. Los socialistas ha subido ligeramente el número de votos, pasando de 117.480 a 117.676. Son casi 200 votos más. De hecho, el PSOE sólo ha perdido un diputado. Tenía 19 y se queda con 18.

Con todos estos datos cabe concluir que los votos del PI y de Ciudadanos se los ha quedado preferentemente el PP de Marga Prohens. Lo que es más difícil de explicar es el destino de los 22.200 votos que ha perdido Podemos. No han ido mayoritariamente al PSOE, que sólo ha ganado 200 votos. Necesariamente muchos de ellos han ido a Vox, que ha ganado 26.700 votos pero no a costa del PP, que ha conseguido 63.600 votos más.