Pillan a la okupa de un chalé de lujo en Menorca conduciendo un BMW drogada y sin carné

La okupa de Menorca que presumía por redes sociales de apoderarse de manera ilegal un chalé de lujo con vistas al mar en Coves Noves ha sido pillada conduciendo su coche de alta gama sin carné, habiendo consumido cocaína y realizando adelantamientos bruscos mientras llevaba a tres de sus hijos a la parada del autobús escolar.

Varios agentes de la Guardia Civil de Tráfico han interceptado a María Iguazo, la conocida como okupa Beyoncé de Menorca, en un BMW tras realizar un adelantamiento temerario con el coche en la carretera de Mahón a Fornells.

Una vez parada, la Guardia Civil le ha sometido a un narcotest, que ha arrojado un resultado positivo en cocaína. Por si fuera poco, la okupa de Menorca tampoco tenía carné de conducir, hecho por el que también ha sido multada. Es por ello que el turismo ha quedado inmovilizado y a la mujer se le acusa de un total de tres delito contra la seguridad vial.

Cabe recordar que la mujer se hizo popular un un video que subió a sus estados de Whatsapp realizando un house tour en el que se jactaba de tener la casa de lujo okupada por ella y toda su familia «porque se lo merece».

En el vídeo, la okupa de Menorca muestra orgullosa las diversas dependencias del chalé que «acaba de estrenar» y que tiene tres cuartos de baño, cuatro dormitorios y una moderna cocina, entre otras dependencias. Muestra también los grandes ventanales con vistas al mar así como los suelos de parqué.

Hace unos días, esta misma okupa aseguró que cobraba hasta 1.500 euros de Ingreso Mínimo Vital por sus cinco hijos y que tiene que pagar 400 euros mensuales a un marroquí que le había ofrecido esta casa.

Ahora, la okupa se niega a salir de la mansión valorada en casi 700.000 euros. De hecho, explicó en varias cadenas de televisión que «nadie me puede echar si están los niños. La Guardia Civil me ha dicho que no me mueva de la casa, pero no me han comentado que me vayan a echar».

Y es que la okupa justificaba su estancia en el chalé de esta manera: «Yo tengo cinco hijos y lo poco que ganamos es para darles de comer. No nos podemos permitir otra cosa».

Cabe recordar que el propietario del chalé ha presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, aunque la mujer asegura que desconoce a los propietarios del inmueble.