Piden 27 años de cárcel para un depredador que violó a su hijastra durante 15 años y la lanzaba contra los muebles en Mallorca

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares abre sus puertas este jueves 17 de septiembre para juzgar a un hombre de 58 años de edad, acusado de someter a tocamientos sexuales y violar de manera sistemática a su hijastra menor durante 15 años en Mallorca.

Según relata el escrito de acusación al que ha tenido acceso OKBALEARES, los hechos delictivos comenzaron a perpetrarse a partir del año 2003 en el domicilio familiar situado en el municipio de Manacor. En dicha vivienda, el procesado realizaba a la menor, por aquel entonces de tan sólo 13 años, tocamientos en sus partes íntimas sin su consentimiento. El acusado ejecutaba estas agresiones valiéndose del entorno de confianza familiar y aprovechando esa relación para quedarse a solas con la víctima.

Posteriormente, a partir del año 2005, el procesado dio un paso más en la gravedad de los hechos e inició las violaciones. Para doblegar la resistencia de la víctima, la sujetaba fuertemente de los brazos y de las piernas. Asimismo, en diversas ocasiones la golpeaba brutalmente y la lanzaba contra los muebles del inmueble, al tiempo que la profería insultos y expresiones vejatorias como: «puta guarra, esto que me haces a mí, lo podrías hacer a cualquier otro, sólo hace falta que te paguen, eres como tu madre».

El continuado calvario no cesó al alcanzar la víctima la etapa adulta. Una vez que la afectada cumplió la mayoría de edad, los episodios de violencia sexual se siguieron sucediendo en el tiempo hasta el año 2018. Durante esta última etapa, la víctima apenas reaccionaba ante las conductas del agresor, ya que el sometimiento prolongado durante tantos años mermó por completo su capacidad de rebelarse.

A consecuencia de la gravedad y la prolongación de los hechos descritos, la víctima sufre severas secuelas psicológicas, así como una grave alteración en el desarrollo de su personalidad.

Por todo ello, la Fiscalía considera que las acciones cometidas constituyen un delito continuado de violación y un delito de agresión sexual. El Ministerio Público solicita para el acusado una pena global de 27 años de prisión, junto con el pago de una indemnización de 30.000 euros a la víctima por los daños morales causados.

El juicio arrancará este jueves a partir de las 10:00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.