Un paciente psiquiátrico prende fuego a una habitación del hospital de Son Espases de Palma

La tranquilidad del hospital de referencia de Son Espases se vio abruptamente alterada en la noche de este pasado miércoles. Pasadas las 20 horas, un paciente ingresado en la unidad de Psiquiatría prendió fuego de manera intencionada a una de las habitaciones del complejo, utilizando para ello un mechero cuyo origen todavía se desconoce.

En cuestión de segundos, las llamas se extendieron por el mobiliario y las pertenencias personales del enfermo, provocando una intensa humareda tóxica que puso en riesgo tanto a pacientes como al personal sanitario. Testigos describen escenas de nerviosismo y confusión en los primeros instantes, hasta que se activaron los protocolos de emergencia. El personal médico y de enfermería reaccionó con rapidez, dando la voz de alarma. Los vigilantes de seguridad acudieron inmediatamente al lugar del siniestro, procediendo a desalojar los pasillos de la planta afectada y a prestar auxilio a los pacientes más próximos. Para disipar la densa nube de humo, fue necesario abrir puertas y ventanas exteriores.

Durante estas labores de evacuación, uno de los vigilantes resultó herido al abrir una puerta de emergencia. Una columna de humo tóxico le alcanzó directamente en el rostro, provocando quemaduras en la zona ocular. El trabajador, que apenas podía mantener los ojos abiertos, fue atendido en el propio hospital y necesitará tratamiento médico especializado.

Las llamas fueron sofocadas en poco tiempo, pero el incidente dejó tras de sí una gran inquietud. Muchos familiares y pacientes mostraron su preocupación al desconocer inicialmente el alcance del fuego. Minutos después, las autoridades hospitalarias informaron de que la situación estaba controlada y que los afectados podían regresar a sus habitaciones una vez ventiladas las instalaciones.

El suceso ha abierto interrogantes sobre los protocolos de seguridad en la unidad de Psiquiatría. La principal pregunta que se plantea ahora es cómo un paciente pudo tener acceso a un mechero en un entorno que debería estar especialmente protegido para evitar incidentes de esta naturaleza. Desde la dirección del hospital se investigará las circunstancias en las que se produjo el incendio, así como las posibles responsabilidades.