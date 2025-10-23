Ya se sabe la fecha en la que Aitana actuará en el Mallorca Live Festival: el sábado 13 de junio

Ya se sabe la fecha en la que Aitana actuará en el Mallorca Live Festival: será el sábado 13 de junio, segunda jornada del certamen musical más importante de Baleares.

El regreso a la isla de la artista catalana, líder a nivel mundial del pop de habla hispana, forma parte de la primera gira mundial anunciada por Aitana para la que hoy se han puesto a la venta las entradas, incluyendo su cita con el Escenario Estrella Damm de Mallorca Live el sábado 13 de junio de 2026.

La preventa para el Cuarto Azul World Tour de Aitana ha sido un rotundo éxito, agotando entradas en varias ciudades españolas.

Las entradas para la segunda jornada del festival, día de la actuación de Aitana, están ya disponibles con un cupo limitado desde 65 euros (general) y desde 159 euros (VIP) en la web del evento, www.mallorcalivefestival.com, y la ticketera oficial Entradas.com.

El festival mallorquín demuestra su capacidad para traer artistas y cantantes destacados en el panorama nacional e internacional. La cantante catalana ya estuvo en el Mallorca Live Festival en 2024, en el escenario Estrella Damm, cuando actuó frente a 25.000 personas.

«La joven artista se ha convertido, sin duda, en una de las mujeres más influyentes del momento gracias a sus históricos conciertos ante más de 160.000 personas en Barcelona y Madrid con su gira Metamorfosis Season, el documental Aitana: Metamorfosis, y la publicación de su aclamado nuevo álbum, Cuarto Azul (2025)», destacan.

Según ha informado la organización en un comunicado, Mallorca Live Festival presentará en 2026 una zona Fan Experience en su renovada zona VIP. Una novedad que permitirá a los asistentes vivir la cita mallorquina de una forma diferente, con la posibilidad de disfrutar de las actuaciones desde una tarima VIP y una zona con vistas privilegiadas en el lateral stage. Asimismo, un cupo limitado de abonos generales (desde 109 euros) y abonos VIP (desde 199 euros) están disponibles.