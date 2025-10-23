800 personas en riesgo de exclusión han descubierto el arte con ‘Marcos de mira’ de Fundación Endesa y el Museo del Prado

Fundación Endesa y el Museo Nacional del Prado han celebrado la clausura de la tercera edición de su proyecto Marcos de mira, una iniciativa conjunta que busca acercar el arte y la cultura a personas en riesgo de exclusión social. En esta edición, cerca de 300 personas de diferentes asociaciones y entidades sin ánimo de lucro han participado en las actividades, sumando ya cerca de 800 beneficiarios desde la primera edición del programa en 2021.

El acto, celebrado en el Auditorio del Museo del Prado, ha contado con la participación de Javier Solana, presidente del Real Patronato del Museo del Prado, Miguel Falomir, director del Museo Nacional del Prado, Juan Sánchez-Calero, presidente de Endesa y Fundación Endesa, y María Malaxechevarría, directora general de Fundación Endesa. También han asistido representantes institucionales, artistas, educadores, entidades sociales y beneficiarios del programa, que han compartido sus experiencias y aprendizajes a lo largo de esta edición.

Durante la jornada, ha tenido lugar una mesa redonda con representantes de las entidades participantes, moderado por Ana Moreno, responsable de Educación del Museo Nacional del Prado.

Una de las participantes, Rosi, explicó que “antes no veía” elementos clave de las obras de arte y gracias a este programa ha aprendido a mirarlas con otros ojos e interpretar lo que quieren transmitir sus autores. Alfonso, otro de los participantes, ratificó la misma idea al confesar que “antes veía los cuadros y pensaba ‘vaya royo’ pero ahora” ha descubierto cómo “valorar las cosas” gracias a los educadores del Museo.

Por su parte, Paloma admitió que ahora es capaz de “ver los pequeños detalles de las obras que cambian significativamente un cuadro”. Además, destacó los talleres en los que participan los beneficiarios al final de la visita para desarrollar su creatividad, especialmente en su caso, que le “encantan las manualidades”.

En nombre de Cáritas, una de las entidades sociales implicadas en el proyecto, Miguel Ángel Royo, destacó “los museos restauran obras de arte y las entidades sociales restauramos personas”. Por eso, resaltó que lo importante de las visitas al Museo del Prado “no es cómo entran” las personas en riesgo de exclusión, sino “cómo salen” y cómo se identifican con las emociones de los artistas.

Por su parte, Javier Solana, presidente del Real Patronato del Museo del Prado, ha puesto en valor el impacto del proyecto, destacando que “esta iniciativa demuestra cómo el arte puede ser un motor de transformación social. El Prado quiere que todas las personas que vienen al museo dialoguen con los cuadros y se sientan parte de su historia”.

El presidente de Fundación Endesa y de Endesa, Juan Sánchez-Calero, ha señalado que “Estamos convencidos de que el conocimiento es una de las herramientas más poderosas para el desarrollo de las personas y la inclusión social. Esperamos que esta vivencia haya significado para vosotros un viaje compartido hacia el conocimiento y la emoción que el arte despierta”.

Un proyecto que une arte, inclusión y aprendizaje

El programa Marcos de mira se compone de tres recorridos temáticos por las salas de la colección permanente del Museo Nacional del Prado: “Luz y color”, “Simbología e iconografía” y “Espacio y pintura”, que combinan la visita guiada con talleres prácticos y dinámicas de experimentación. De la mano de artistas contemporáneos y educadores del Museo, los participantes aprenden a observar, interpretar y disfrutar del arte desde una perspectiva cercana y accesible.

En esta tercera edición, el proyecto ha contado nuevamente con la colaboración de 24 asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad. A través de esta experiencia, muchos de los participantes han tenido la oportunidad de visitar por primera vez un museo y de descubrir el arte como un medio de expresión personal y de conexión con los demás.

Para Fundación Endesa y el Museo Nacional del Prado, Marcos de mira reafirma su compromiso con la inclusión cultural, el acceso universal al conocimiento y el poder transformador del arte en la sociedad.