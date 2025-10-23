La argentina Paola Lens a la Policía: «No estoy desaparecida, pero no quiero saber nada de mi familia»

Paola Mariana Lens, la argentina de 26 años que viajó a España para trabajar de niñera con una familia alemana residente en Mallorca y que no contactaba con su familia desde hace más de una semana, se presentó este miércoles en la Jefatura Superior de Policía de Palma y contó que se había ausentado por voluntad propia. «No estoy desaparecida. Lo que pasa es que no quiero saber nada de mi familia. He venido por trabajo y quiero vivir mi vida». Con estas palabras se dirigió la joven a los agentes que la atendieron.

A partir de ese instante, al tratarse de una persona de más de 18 años, se desactivó la búsqueda y se le solicitó permiso para poder comunicar a las autoridades argentinas y a sus familiares que se encontraba en buen estado y que cesaran de buscarla.

Su desaparición había generado un enorme revuelo y hasta se había activado una búsqueda focalizada en un presunto caso de trata. Incluso los argentinos que viven en Mallorca habían convocado una manifestación en el Parc de Ses Estacions de la capital balear. Según la información consular, Paola, que cuenta con doble ciudadanía argentina-italiana, aterrizó en Madrid el lunes 6 de octubre. Habría viajado para trabajar como au pair, es decir, contratada para cuidar a chicos, como parte de un intercambio cultural, a cambio de alojamiento, comida y un sueldo.

Gabriela Protti, la madre de Paola Mariana Lens, tiene previsto viajar cuanto antes a Mallorca, según cuentan los medios de comunicación argentinos, para buscar a su hija, que cuenta con pasaporte comunitario tras haber tramitado la ciudadanía italiana. La mujer no encuentra explicación a lo ocurrido. Teme que esté en peligro. «Si ella es víctima de trata es gravísimo; si ella está mal anímicamente también está mal», dijo en declaraciones televisivas.

A fecha de hoy, el Gabinete de Comunicación de la Policía Nacional confirma que ningún mando policial se ha entrevistado con la progenitora y que no están autorizados a facilitar ningún dato sobre su paradero.