La joven argentina dada por desaparecida en Mallorca se presenta voluntariamente ante la Policía

Paola Mariana Lens, la joven italoargentina a la que se daba por desaparecida en Mallorca, se ha presentado voluntariamente esta mañana en la Jefatura Superior de Policía de Baleares. Lo ha hecho sorprendida por el enorme revuelo ocasionado con su supuesta desaparición.

El grupo de apoyo para su búsqueda Resistencia en Baleares, creado en Argentina, ha sido el primero en anunciar que la chica, de 26 años, había dado señales de vida y que se encontraba en perfecto estado de salud.

La Policía Nacional ha certificado la localización y el buen estado de salud de Paola Mariana Lens, la joven argentina que llevaba desaparecida en Mallorca desde el pasado 14 de octubre.

Los agentes del grupo de Homicidios y Desaparecidos habían abierto una investigación para esclarecer las causas de la supuesta desaparición y tratar de localizarla. La joven, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, ha sido localizada este miércoles en perfecto estado de salud.

No se ha tratado de una desaparición forzosa sino que ha sido completamente voluntaria y la joven ha seguido su vida con normalidad desde que se le perdió la pista. La Policía Nacional ha recordado que, como mayor de edad, dispone de total libertad para ello.

El consulado de la República Argentina en Palma, que se ha mantenido en contacto con la familia, había puesto en manos de los investigadores toda la información disponible sobre el suceso.

Al parecer, según avanzaron medios de comunicación argentinos, la joven viajó desde Buenos Aires hasta Palma el pasado 6 de octubre para trabajar como niñera en una familia alemana. Habían dejado de tener comunicaciones con la joven hace una semana.

Este miércoles se había convocado en el Parc de les Estacions de Palma una concentración para trasladar la preocupación de su entorno -todos en Argentina- por la falta de noticias sobre la joven. A la concentración no ha acudido más que un reducido grupo de personas que han conocido allí mismo la noticia de la localización de la joven en buen estado.