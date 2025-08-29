Detenido en Son Espases un hombre por acosar a su ex pareja a la que persiguió en bus

Un hombre de nacionalidad marroquí, de mediana edad, fue detenido este jueves por la Policía Nacional, acusado de acosar a su ex pareja sentimental y de incumplir una orden de alejamiento. Los hechos ocurrieron a las diez de la mañana cuando la víctima, al detectar la presencia de su ex pareja, solicitó ayuda en la sala operativa del 091 y alertó de una situación de acoso continuado.

Según la denuncia, la mujer identificó al individuo como la persona que la venía siguiendo desde hacía tiempo, llegando incluso a subirse al mismo autobús de la EMT con el que ambos se desplazaban hacia el hospital donde ella tenía una consulta.

La víctima presentaba un cuadro de ansiedad y nerviosismo en el momento de contactar con la Policía y afirmó que sabía que el agresor incumplía la orden de alejamiento dictada por un juzgado de Palma.

Rápidamente agentes de la Policía Nacional se desplazaron al hospital de Son Espases para localizar al sospechoso. Una vez identificada la persona en cuestión por la base policial, los agentes comprobaron que estaba bajo una orden de alejamiento vigente y que, según testigos presenciales, no se trataba de un incumplimiento aislado, sino de un acoso sostenido que se prolongaba incluso en el uso de servicios públicos como medio de transporte.

Con base a estas pruebas, los agentes procedieron a la detención del hombre por un presunto delito de quebrantamiento de medidas cautelares. En estos momentos se espera la continuidad de las diligencias y de las posibles pruebas para esclarecer la magnitud y duración del acoso, así como confirmar si existen otras posibles incidencias relacionadas con este caso.