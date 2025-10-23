Ante la inseguridad creciente y la falta de Guardia Civil en la provincia de Teruel, Vox propone suplir la carencia con agentes de la Policía Local, especialmente en la comarca del Bajo Aragón, una de las regiones más afectadas por esta situación. El líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha propuesto al PP crear una Policía Local mancomunada en esta zona para optimizar los esfuerzos y lograr mejorar la seguridad de los vecinos.

La medida será votada en el próximo pleno de las Cortes de Aragón. Vox ha estimado que el coste de la iniciativa supondrá 3 millones de euros con 71 efectivos disponibles para atender a 33.000 habitantes en una extensión de 1.200 kilómetros cuadrados. «Se podría desarrollar el proyecto con un tercio del presupuesto del Instituto Aragón de la Mujer», ha señalado Nolasco desde Alcañiz.

Para Nolasco, es una cuestión de «búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos públicos, y dotar de mayor seguridad y rapidez de actuación» en una comarca que se encuentra «especialmente afectada por la delincuencia derivada de la inmigración ilegal masiva».

El líder de Vox ha arremetido contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, teniendo en cuenta que «la Guardia Civil lleva año y medio trasladando detenidos del Bajo Aragón hasta Teruel debido a que no hay calabozos en Alcañiz», así como ha denunciado «la pérdida de otros 60 efectivos de la Guardia Civil el mes pasado en la provincia de Teruel».

A su vez, ha censurado «el cierre este año del cuartel de la Guardia Civil en Ariño», al mismo tiempo que «más del 20% de las plazas se encuentran vacantes» en toda la provincia. Ha calificado Grande-Marlaska como un «cobarde» por «no haber respondido en su último acto público en Zaragoza sobre la situación de la Guardia Civil de Teruel». Una visita que tuvo lugar el 22 de septiembre de este año, con motivo de la inauguración de un nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil.

El líder de Vox ha tratado de explicar la situación actual en la provincia en la mayoría de los casos en los que se solicita apoyo a la Guardia Civil, lamentando que no siempre «es posible por la escasez de patrullas», estando disponible en muchas ocasiones sólo una patrulla de la Policía Local.

Según la normativa vigente, «no se contempla que puedan recibir el apoyo de otra patrulla de Policía Local de un municipio cercano, dejando así a los agentes en inferioridad numérica y ante un riesgo elevado sin refuerzos inmediatos».

En respuesta, ha analizado que «la colaboración intermunicipal entre los cuerpos de Policía Local del Bajo Aragón podría mejorar notablemente la seguridad y capacidad de respuesta ante este tipo de situaciones». Una colaboración que permitiría «compartir información clave sobre incidencias, amenazas o situaciones de riesgo en tiempo real».

Nolasco ha explicado que la Policía Local mancomunada por agrupaciones locales se puede articular en base a la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en sus artículos 42.2, 77 y siguientes «permitiendo mancomunidades que optimicen los recursos en zonas rurales».

A ello, «se le suma la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya disposición adicional quinta autoriza a las asociaciones municipales para policía local». Del mismo modo, la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón, en su artículo 17, «promueve explícitamente agrupaciones para sostener cuerpos policiales supramunicipales, asegurando su profesionalización y coordinación».