No hubo milagro. El Mallorca se va al parón como colista de Primera División y en esa posición se va a quedar como mínimo hasta dentro de dos semanas. El equipo de Jagoba Arrasate cierra la clasificación con cinco puntos. No es el único con esa puntuación, pero su diferencia de goles de -6 le deja por detrás de la Real Sociedad, que perdió en casa con el Rayo y está también con cinco puntos, pero con una diferencia de -5.

El Mallorca volverá a jugar fuera de casa en la próxima jornada, en este caso en el Sánchez Pizjuán de Sevilla el sábado 18 de octubre a las dos de la tarde. Su siguiente partido en Palma será ante el Levante, que se ha impuesto este sábado 0-2 en el Carlos Tartiere al Oviedo.

Las posiciones de permanencia están a un solo punto de distancia, lo que de momento le da crédito a Arrasate, aunque no será ni mucho menos eterno. Los dos próximos partidos ante Sevilla y Levante van a marcar el futuro del entrenador vasco, al que se empieza a señalar como uno de los responsables de esta crisis desde algunos sectores.

El equipo tendrá descanso este lunes y volverá a la actividad el martes en una semana bastante atípica en la que Arrasate ha concedido cuatro días libres a los jugadores. Entrenarán martes, miércoles y jueves y estarán ausentes viernes, sábado y domingo. Hay que recordar que no habrá Liga el próximo fin de semana a causa de los compromisos internacionales impuestos por el calendario FIFA y que implicarán al goleador Muriqi, que tiene dos partidos claves con Kosovo.