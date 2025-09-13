‘Narco-piso’ en Palma: Detenida una mujer por tráfico de drogas y enganche ilegal de luz

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a una mujer como presunta autora de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, tras desmantelar un punto de venta muy activo de estupefacientes en el barrio de Son Forteza. Se trataba de un ‘Narco-piso’ desde donde la mujer vendía marihuana, cocaína y hachís.

La operación, llevada a cabo por el Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO, culminó el pasado lunes a las 09:30 horas, cuando los agentes accedieron al domicilio investigado. En el interior se encontraba la presunta autora, junto a diversas cantidades de cocaína, marihuana y hachís, además de dinero en billetes fraccionados y útiles para el pesaje y venta de sustancias.

El domicilio había sido objeto de una investigación previa, debido al continuo trasiego de personas que accedían al portal, subían a la primera planta y abandonaron el lugar en cuestión de segundos. Esta actividad alertó a los investigadores, que confirmaron que se trataba de un punto de menudeo de droga.

Durante el registro, los agentes hallaron además una habitación adaptada con una instalación eléctrica de gran voltaje, posiblemente destinada al cultivo de marihuana, con restos de macetas, lámparas y sistemas de ventilación. La instalación eléctrica se encontraba conectada de forma fraudulenta, motivo por el cual se solicitó la presencia de la empresa suministradora, que verificó la defraudación y procedió a su desconexión. La mujer fue finalmente detenida como presunta autora de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Colaboración ciudadana

La colaboración ciudadana, clave para combatir el narcomenudeo

La Policía Nacional recuerda que la ciudadanía puede colaborar de forma anónima en la lucha contra el tráfico de drogas, a través del correo electrónico [email protected] o en la web oficial www.policia.es, en el apartado específico para denuncias. También pueden contactar directamente con los Delegados de Participación Ciudadana o llamar al 091.