El Mallorca ya sabe su calendario completo hasta final de año y la buena noticia para la plantilla de Arrasate es que disfrutará de algo más de vacaciones navideñas que el resto de equipos, ya que cerrará 2025 el viernes 19 de diciembre en Mestalla ante el Valencia. Por delante tiene seis partidos en menos de un mes que van a definir no sólo su futuro en la Liga, sino también su continuidad en la Copa del Rey, ya que se enfrentará al Numancia en Soria el martes dos de diciembre.

Serán dos partidos en Son Moix, ante Osasuna y Elche, y cuatro fuera de casa, de los que tres corresponden a la Liga (Villarreal, Oviedo y Valencia) y otro a la Copa del Rey (Numancia), comenzando por el de este fin de semana en La Cerámica ante el actual tercer clasificado de la Liga, y que la pasada temporada infligió al Mallorca una rotunda humillación, ya que se marchó al descanso ganando por cuatro goles a cero a los de Arrasate.

El Mallorca encara el sprint final de 2025 desde la decimoquinta posición de la clasificación gracias a su reciente victoria en Son Moix ante el Getafe. Disfruta de un colchón de dos puntos sobre las plazas de descenso, que ocupan ahora mismo Girona, Levante y Oviedo, pero ni mucho menos se puede despistar. En este contexto, los seis puntos en Palma ante Osasuna y Elche parecen innegociables y, pase lo que pase fuera de casa, permitirían al equipo llegar hasta los 18, que es una cantidad aceptable en su objetivo final de sumar 40 puntos, cifra que suele ser suficiente para garantizar la permanencia.

Hay que recordar, además, que a la vuelta de vacaciones aún quedarán pendientes dos jornadas para completar la primera vuelta (ante Girona y Rayo), además, por supuesto, de la eliminatoria de 16avos de final de Copa si se ha conseguido superar al Numancia.

El calendario hasta fin de año