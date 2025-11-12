Ante el Numancia, en martes a las siete de la tarde

Ya hay horario oficial para el partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que disputará el Mallorca ante el Numancia en el estadio de Los Pajaritos de Soria. Será el martes dos de diciembre a las siete de la tarde. La Federación Española ha tenido en cuenta que los de Arrasate deben jugar el viernes cinco en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. También el Atlético Baleares conoce su horario: los blanquiazules se enfrentarán al Espanyol el jueves cuatro a las siete de la tarde.

Al Atlético Baleares le ha correspondido un verdadero hueso, ya que el Espanyol está siendo una de las revelaciones de la temporada en Primera División. Incluso así, los de Luis Blanco no renuncian a dar la sorpresa y apelarán a la fortaleza de su estadio y al apoyo de su afición para apear al equipo de superior categoría, tal y como sucedió en la temporada 21-22, en la que consiguieron dejar fuera primero al Getafe y luego al Celta, para acabar cayendo ante el Valencia.

El Mallorca, por su parte, se enfrentará a uno de los equipos en mejor forma de la Segunda Federación, el Numancia. Desde que en el pasado mes de octubre Ángel Rodríguez tomó el mando del banquillo de Los Pajaritos, los sorianos han conseguido cuatro victorias, tres en Liga y otra en Copa ante el Arenas de Getxo, al que apearon en la anterior ronda tras endorsarle un concluyente 3-0. Actualmente los castellanos, que se están recuperando de un mal inicio de temporada, ocupan la quinta posición del Grupo I.

Se da además la circunstancia de que Jagoba Arrasate entrenó al Numancia en Segunda División antes de dar el salto a Osasuna, por lo que para él será una buena ocasión de volver la ciudad y al club que le brindaron una oportunidad tras ser destituido de la Real Sociedad. Sobre el papel el Mallorca no debería tener problemas porque hay tres categorías de por medio, pero también existía el mismo salto el año pasado con relación al Pontevedra y los gallegos se impusieron por un humillante 3-0.