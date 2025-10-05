El Mallorca Women’s Championships cerró la fase previa

El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships presented by ecotrans Group (WTA 125) vivió un domingo intenso con el cierre de la fase previa, la incorporación de las Lucky Losers y los primeros partidos del cuadro principal, antes de una jornada de lunes que promete protagonismo local e internacional con los estrenos de Cristina Díaz Adrover y Solana Sierra.

En las finales de la previa, cuatro jugadoras aseguraron su billete al cuadro principal: la alemana Mina Hodzic, la italiana Dalila Spiteri, la francesa Carole Monnet y la serbia Teodora Kostovic. Hodzic venció a la ucraniana Yelyzaveta Kotliar (6-2, 7-6), Spiteri superó a Fanny Norin (6-2, 6-1), Monnet remontó ante la checa Aneta Kucmova (4-6, 6-2, 6-0) y Kostovic ganó a Ekaterina Kazionova (6-2, 6-2).

Tras las retiradas por lesión de Bernarda Pera (EE. UU.) y Maja Chwalinska (Polonia), las jugadoras Yelyzaveta Kotliar y Aneta Kucmova accedieron al cuadro principal como Lucky Losers. En el caso de Kucmova, su entrada fue especialmente meritoria: había perdido en el único partido a tres sets del día ante Monnet, mostrando gran nivel y determinación.

El domingo también dejó los primeros resultados del cuadro principal, con la victoria de la argentina María Lourdes Carlé ante la checa Barbora Palicova (6-4, 6-4), y de la italiana Nuria Brancaccio frente a la canadiense Carson Branstine (7-6, 6-3). Ambos encuentros se disputaron en el Mallorca Country Club, bajo cielo nublado y con buena asistencia de público.

La jornada de este lunes 6 de octubre se centrará en el debut de la mallorquina Cristina Díaz Adrover, que se enfrentará a la checa Aneta Kucmova, y en el estreno de la primera cabeza de serie, la argentina Solana Sierra, que jugará el tercer turno del día en la pista central del Mallorca Country Club.

También jugarán la alemana Julia Stusek contra la egipcia Mayar Sherif, una de las máximas favoritas del torneo. Además, saltará a la pista la alemana Noma Noha Akugu.