El Mallorca cede a Jan Salas al Córdoba, después de atender la petición del jugador, que ha recibido la propuesta del club andaluz esta misma tarde y el proyecto que le han presentado le ha convencido. El centrocampista mallorquín volverá a la isla a final de temporada. El club trabaja ahora contrarreloj en la búsqueda de un sustituto, con el polaco Urbanski en la diana, pero no es fácil que se pueda llegar a tiempo.

Salas, formado en las categorías inferiores del Mallorca, ha mostrado un talento innato que lo llevó a debutar con el primer equipo en LaLiga frente al Atlético de Madrid el pasado 1 de febrero de 2025. Sin embargo, la alta competencia en el centro del campo mallorquinista le ha llevado a aceptar la cesión.

El Córdoba CF, inmerso en su proyecto de consolidación en Segunda División tras el ascenso, se convierte en el destino ideal para que Salas adquiera experiencia en una categoría exigente. El mediocampista llega a un Córdoba que ha planificado su plantilla con inteligencia, incorporando perfiles como Dani Requena para reforzar la medular. La cesión, sin opción de compra, permitirá al conjunto blanquiverde contar con un futbolista versátil que puede adaptarse a distintos roles en el esquema de Iván Ania.

Salas, que ya ha jugado con el primer equipo del Mallorca esta temporada, se espera que aporte frescura y creatividad al centro del campo cordobesista.Con esta operación, el Córdoba no solo refuerza su plantilla, sino que también apuesta por el desarrollo de un talento emergente del fútbol español. Para Salas, esta cesión representa un desafío crucial: demostrar en El Arcángel que está preparado para dar el salto definitivo al primer nivel. Mientras tanto, el Mallorca mantiene su confianza en el jugador, que tiene contrato hasta 2028, con la esperanza de que regrese con más rodaje y ambición.