La izquierda pasea su turismofobia: Dice en un informe que Mallorca triplicará el número de turistas en 2050

El Fòrum de la Societat Civil, entidad social impulsada por los partidos de la izquierda balear, ha hecho público un informe que destila turismofobia de la primera línea a la última. Entre otras cosas, el informe vaticina que Mallorca podría llegar a los 56 millones de turistas anuales y al millón y medio de habitantes para el año 2050. 56 millones de turistas serían el triple de los 18 millones que, por ejemplo, llegaron en 2025 a las islas en un año ya de clara contención.

El Fòrum ha alertado de que la transición hacia un modelo más equilibrado, equitativo y sostenible en Mallorca es «prácticamente inexistente».

Es una de las principales conclusiones del informe ‘Indicadores claves de las Transiciones’ de 2025, que a la vez apunta a un «estancamiento» de los elementos que deberían hacer posibles las transiciones social, medioambiental y económica.

El estudio, presentado este jueves en el Estudi General Lul·lià en el marco de las actividades de la Academia del Clima, ha permitido identificar un progresivo crecimiento de la presión humana y una cada vez más preocupante crisis de acceso a la vivienda en la isla.

De no corregirse esta tendencia, han advertido los representantes del Fòrum durante la presentación, Mallorca está abocada a convertirse en «un escenario de vulnerabilidad creciente» debido a cuestiones como la crisis climática, la inestabilidad política o el monocultivo turístico.

La conclusión global del estudio, que aborda por separado cada una de estas transiciones, es que la transformación está siendo «muy lenta y desigual».

Sin una intervención «más robusta y coordinada», se consolidará un modelo «insostenible» que hará aumentar la vulnerabilidad social, degradará el territorio y mantendrá una economía «poco resiliente ante las crisis futuras».

Ante esta situación, según ha apuntado el Fòrum en un comunicado, los autores del informe han propuesto al conjunto de la sociedad mallorquina, a los empresarios, a los sindicatos y a los partidos políticos la creación de un observatorio unificado para evaluar cómo transitar hacia un modelo económico que sea capaz de mitigar los efectos de un cambio climático que empujan a la isla hacia «un colapso lento pero cierto».

Uno de los principales puntos que aborda el estudio es el aumento de la presión humana derivada de la combinación entre la llegada de turistas y el crecimiento poblacional.

Un aumento, han subrayado los autores, que viene caracterizado por un crecimiento de la vulnerabilidad social, especialmente por el esfuerzo económico requerido para acceder a una vivienda, convertido en «uno de los principales escollos para avanzar en la transición social».

Esta presión, además, se traduce en una carga más elevada sobre los recursos naturales, los servicios, las infraestructuras y la sostenibilidad del territorio.

De no poner freno, vaticina el informe, Mallorca podría llegar a los 56 millones de turistas anuales y al millón y medio de habitantes para el año 2050.

El modelo productivo de Mallorca, de acuerdo con el Fòrum, sigue «anclado» en el turismo y, por lo tanto, está «poco diversificado». Del total de las empresas dadas de alta en la isla, el 70% son de servicios y hotelería.

Mientras, el resto de sectores siguen más o menos en la misma línea o con subidas «insignificantes», aunque la agricultura, concretamente la ecológica, ha dado alguna «buena noticia».