Hoy se abre el mercado: el Mallorca fichará a un extremo de nivel alto

El Mallorca fichará al menos a un extremo de nivel alto en el mercado de fichajes que se abre hoy oficialmente en la Liga española. El club dispone de dinero para afrontar la operación y, dentro de sus posibilidades, espera incorporar a un jugador de calidad contrastada. Javier Aguirre ha pedido también un defensa central, tal y como anticipó OKBALEARES el pasado 24 de octubre, pero sólo vendrá si sale Van der Heyden, a quien la dirección deportiva planea ceder para evitar que siga perdiendo valor, ya que pagó por él 3,5 millones de euros. Es posible además que la del belga no sea la única baja que se produzca durante este mes. El mallorquín Llabrés tiene muchísimas posibilidades de irse cedido.

El perfil que se busca es el del extremo del Tottenham Bryan Gil. Este jugador en concreto es virtualmente inasequible, pero es el ejemplo del ADN del fichaje que persigue el Mallorca. Futbolista rápido, que pueda caer a ambas bandas, que tenga desequilibrio y al que no le falte gol.

En cuanto al central, no es seguro que venga porque se puede tirar de Omar Mascarell en esa demarcación, que ya conoce el jugador canario de manera exhaustiva. Sin embargo la idea es ir buscando un sustituto solvente a Valjent a corto o medio plazo. En este sentido, también se está buscando un lateral izquierdo para la próxima temporada porque la apuesta de Lato no ha salido bien y Jaume Costa cumplirá 36 años en marzo. No hay prisa, eso sí, y no se descarta que Costa renueve por una temporada más porque su rendimiento está siendo excelente y el entrenador cuenta con él. A Aguirre le gustaría que el central viniera ya en enero, pero todo depende de lo que suceda con Van der Heyden.

En cuanto al al capítulo de bajas depende de lo que llegue en el mercado de enero. Las cesiones de Llabrés y de Amath (que también puede ser traspasado) están sobre la mesa en función del extremo que se incorpore a la plantilla. El senegalés ha desaprovechado ya demasiadas oportunidades y tiene mercado en Segunda, y en cuanto al mallorquín el club quiere que juegue con regularidad en la segunda vuelta y cree que la llegada del extremo que con tanta insistencia ha pedido Aguirre le va a dejar sin apenas minutos, lo que frenaría su progresión.

Hay dinero en la caja para ir al mercado. No para pelear por productos exclusivos, pero sí para pujar por algún refuerzo interesante. El problema no será el precio de la operación, sino encajarla en el límite salarial. Por eso es posible que, según quien venga, sea necesario liberar alguna ficha para no saltarse la línea roja. Son las nuevas reglas del juego y hay que aceptarlas. Uno de los jugadores a los que monitorizó el Mallorca, tal y como también anticipó OKBALEARES, fue al extremo del Racing del Ferrol Carlos Vicente, pero al final no dio el paso y el Alavés de Luis García Plaza se anticipó fichando al jugador, que ya había estado a punto de ir al Valencia.

Queda un mes por delante y la rumorología va a estar a la orden del día, no ya tan sólo en el Mallorca, sino en todos los equipos. Al final son pocos los clubes que pueden cumplir sus primeros objetivos, pero esa es la ley del mercado y a veces hay sorpresas. Muriqi no era uno de los objetivos del Mallorca y llegó a última hora como emergencia, pero acabó convirtiéndose en un verdadero bombazo.