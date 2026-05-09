Más de 34.000 euros y cocaína ocultos en una pared: así cayó el punto de droga de un narcopiso en Mallorca

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes en la localidad mallorquina de Santanyí, en el marco de la operación denominada Colosseo 2, que se ha saldado con la detención de un hombre de 58 años de nacionalidad italiana acusado de un presunto delito de tráfico de drogas.

La actuación policial se inició el pasado mes de marzo, después de que varios residentes de una zona residencial de Santanyí alertaran a las autoridades sobre un aumento de la inseguridad y un inusual trasiego de personas en torno a una vivienda concreta. Estas quejas vecinales fueron el punto de partida de una investigación policial que se prolongó durante varias semanas y que permitió a los agentes confirmar la existencia de una actividad ilícita relacionada con la venta de drogas.

Durante el desarrollo de las pesquisas, los agentes llevaron a cabo vigilancias discretas y diversas gestiones operativas que permitieron recopilar indicios suficientes para solicitar la correspondiente autorización judicial de entrada y registro del inmueble. La intervención se ejecutó el pasado 6 de mayo con la participación de efectivos del Puesto Principal de Santanyí, apoyados por la Unidad de Seguridad Ciudadana y el Servicio Cinológico.

En el registro del domicilio, los agentes localizaron y decomisaron 112 gramos de cocaína distribuidos en distintos escondites dentro de la vivienda, así como más de 34.000 euros en efectivo, una parte importante del cual se encontraba oculto en un compartimento camuflado dentro de una pared. Además, se intervinieron un vehículo, básculas de precisión utilizadas presuntamente para la dosificación de la droga y varias libretas con anotaciones manuscritas que reflejarían la contabilidad de las ventas de droga.

Según fuentes de la investigación, el punto desmantelado estaba considerado uno de los focos de distribución de droga más activos y problemáticos de la zona, lo que había generado preocupación entre los vecinos por el impacto en la convivencia y la seguridad ciudadana del entorno residencial.

Tras la operación, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado en funciones de guardia en los Juzgados de Manacor, donde se determinarán las siguientes medidas judiciales. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con esta red de distribución de drogas.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha destacado su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y la protección de la seguridad ciudadana en las Illes Balears, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana en la detección de este tipo de actividades ilícitas.