Al borde de la tragedia en Palma: la caída de un árbol obliga a cortar una de las arterias más transitadas

Tensión y caos en una de las zonas más transitadas de Palma después de que un árbol de enormes dimensiones se desplomara de forma repentina sobre la calzada, sembrando el miedo entre vecinos, conductores y peatones que se encontraban en ese momento en las inmediaciones de la calle Aragón con Luca de Tena, en Palma, justo en el entorno donde durante décadas se levantó el conocido bar Güell.

El estruendo fue tan fuerte que numerosos residentes salieron alarmados a sus balcones y ventanas pensando que se había producido un accidente de gran gravedad. «Parecía una explosión», relataban algunos vecinos todavía nerviosos minutos después del incidente. El gigantesco árbol cayó atravesando completamente la vía, bloqueando ambos sentidos de circulación y dejando una escena impactante en plena noche palmesana.

El suceso ocurrió alrededor de las 21.20 horas, en un momento en el que la circulación todavía era intensa en la zona. Algunos vehículos tuvieron que frenar bruscamente para evitar verse atrapados bajo las ramas y el tronco, que ocuparon gran parte de la carretera. Testigos presenciales aseguran que varios conductores quedaron paralizados por el susto mientras otros daban marcha atrás intentando escapar del colapso circulatorio que comenzó a generarse en cuestión de minutos.

La rápida intervención de los servicios de emergencia evitó que la situación fuera todavía más complicada. Varias patrullas de la Policía Local de Palma y efectivos de Bomberos acudieron con urgencia al lugar tras recibir numerosas llamadas de alerta de ciudadanos. A su llegada, los agentes acordonaron toda la zona para impedir el paso de peatones y vehículos mientras los bomberos iniciaban una compleja operación para retirar el árbol.

Las labores no fueron sencillas. Debido al enorme tamaño del ejemplar caído, los equipos de emergencia tuvieron que emplear motosierras y maquinaria especializada para cortar el tronco y las ramas en varios fragmentos antes de poder despejar completamente la calle. Durante más de una hora, el sonido de las sierras y las luces de emergencia dominaron una escena que atrajo la atención de decenas de curiosos.

El desplome provocó importantes retenciones de tráfico en Palma en una de las principales arterias de la ciudad. Muchos conductores quedaron atrapados en largas colas mientras la Policía Local de Palma desviaba el tráfico hacia calles secundarias para aliviar el monumental atasco que se generó en la zona. Algunos autobuses también tuvieron que modificar temporalmente su recorrido.

Tras varias horas de intenso trabajo, los equipos de emergencia consiguieron retirar los restos del árbol y comenzaron a restablecer progresivamente la circulación. Aun así, la impactante imagen del enorme tronco atravesando la calle quedó grabada en la memoria de quienes presenciaron una noche de auténtico sobresalto en el corazón de la ciudad de Palma.