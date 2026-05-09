Madrugada de locura en Palma: un joven desata el caos derribando motos y golpeando coches en plena calle

Noche de tensión, gritos y desconcierto en Palma. Lo que parecía una madrugada tranquila de jueves a viernes acabó convirtiéndose en una escena absolutamente surrealista cuando un joven, de entre 25 y 30 años, comenzó a sembrar el caos en plena vía pública, derribando motocicletas y golpeando vehículos sin motivo aparente ante la mirada atónita de decenas de vecinos.

Los hechos ocurrieron en la confluencia de la calle Ángel Guimerá con Fra Jaume Vallespir, donde, según varios testigos, el individuo apareció caminando de forma errática poco antes de la madrugada. Sin mediar palabra y aparentemente fuera de sí, empezó a tirar una tras otra las motos que se encontraban correctamente estacionadas en un parking habilitado en la calle. Los vecinos llamaron a la Policía Local.

El estruendo fue inmediato y brutal. El sonido metálico de las motocicletas cayendo en cadena rompió el silencio de la noche y despertó a numerosos residentes de la zona, que salieron rápidamente a balcones y ventanas pensando que se había producido un accidente o una pelea. «Parecía una explosión continua de hierros», relataba un vecino todavía sorprendido por lo ocurrido. «Nunca habíamos visto algo así aquí».

La escena fue subiendo rápidamente de tono. Desde los edificios comenzaron a escucharse gritos de indignación contra el joven, que seguía actuando con total impunidad. Uno de los vecinos, completamente harto de la situación, llegó a encararse verbalmente con él desde el balcón gritándole: “¡Tonto el culo! ¿Qué haces? ¡Espera que ahora bajo!”.

Según varios testimonios, el joven se quedó mirando hacia arriba durante unos segundos antes de abandonar el lugar apresuradamente. Pero el episodio no terminó ahí. Apenas unos metros más adelante, el individuo continuó protagonizando escenas cada vez más extrañas y agresivas. Esta vez empezó a golpear coches estacionados y a enfrentarse físicamente a los vehículos como si estuviera desafiándolos. Algunos testigos aseguran que daba puñetazos a las carrocerías mientras gritaba frases inconexas.

La situación alcanzó un punto completamente delirante cuando, según relatan vecinos de la zona, el joven comenzó a golpearse la cabeza contra un turismo estacionado mientras repetía a voz en grito: «¡Hegemónicos baleáricus!». «Ahí ya pensamos que podía pasar cualquier cosa», explicaba una residente que observó toda la escena desde su ventana. «No sabíamos si estaba bajo los efectos de alguna sustancia, si sufría un brote o si simplemente había perdido completamente el control».

El miedo comenzó a extenderse entre los vecinos, algunos de los cuales evitaron bajar a la calle por temor a una reacción violenta del individuo. Otros sacaron sus teléfonos móviles para grabar parte de la escena, incapaces de creer lo que estaban presenciando en plena madrugada palmesana.

Aunque por ahora no ha trascendido oficialmente el alcance de los daños materiales, varios vehículos habrían sufrido desperfectos tras la violenta actuación del joven. Tampoco se ha confirmado si fue finalmente interceptado por la policía o identificado tras abandonar la zona. Lo ocurrido ha generado una enorme inquietud entre los residentes del barrio, que denuncian el aumento de episodios conflictivos durante las noches y reclaman una mayor presencia policial para evitar situaciones similares.