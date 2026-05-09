Los grafiteros señalan como objetivo el edificio histórico protegido y en obras de Cecilio Metelo en Palma

La corona que rodea y protege las obras de construcción de la futura Agencia de Salud Pública de Baleares, en edificio protegido como Bien de Interés Cultural, ya ha recibido la visita de los temidos grafiteros lo que supone una señal de lo que le espera a este edificio histórico y protegido de la calle Cecilio Metelo de Palma.

OKBALEARES muestra las imágenes del ‘descubrimiento’ que han hecho los grafiteros: un edificio histórico y protegido con la categoría BIC -la máxima- ya ha sido señalado.

Los grafitis han aparecido cuando decenas de operarios siguen trabajando a diario en el edificio que albergará la futura Agencia de Salud Pública de Baleares. Una infraestructura en edificio histórico que además será el búnker que guardará todas las vacunas de Baleares.

El edificio de Cecilio Metelo data de 1936, corrió a cargo de Josep Alomar, fue sede del Instituto Provincial de Higiene, y está catalogado patrimonialmente.

Cuenta con 2.773 metros cuadrados sobre una parcela de 3.220 metros cuadrados y conserva un refugio antiaéreo de la Guerra Civil, cuya restauración está prevista en el proyecto. Está ubicado, además, sobre uno de los bastiones de la antigua muralla de la ciudad, que han sido protegidos siguiendo las indicaciones del Consell de Mallorca.

Alrededor de él se rehabilitarán los antiguos jardines, donde se plantarán nuevas especies endémicas, para que se conviertan en un espacio verde abierto a la ciudadanía.

La parte negativa de esta apertura a la ciudadanía puede ser que facilitará el acceso a los grafiteros, una de las obsesiones del actual equipo de gobierno del Ajuntament de Palma.

Según la ordenanza vigente en la capital balear, pintar sobre un edificio protegido, catalogado o emblemático como es el de Cecilio Metelo supone una sanción de hasta 3.000 euros de multa.

El Ayuntamiento de Palma, a través de EMAYA, eliminó un récord histórico de 9.282 grafitis durante todo el año 2025. Esta cifra consolida una tendencia al alza en la limpieza de pintadas vandálicas en fachadas y mobiliario urbano, superando las 5.820 actuaciones realizadas en 2024.