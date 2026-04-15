El histórico edificio de Cecilio Metelo de Palma será el búnker que guardará todas las vacunas de Baleares

«Es un edificio que desde su origen ha estado vinculado a la sanidad pública y que durante décadas ha sido un referente. Cerró sus puertas en 2010 y con esta rehabilitación no solo recuperamos su edificio, sino también su vocación de estar al servicio de la sanidad pública», ha subrayado Prohens.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha considerado que se trata de un proyecto que «recupera y pone en valor el patrimonio, preserva la historia y mira hacia el futuro para ponerlo a disposición de todos los ciudadanos».

Un refugio antiaéreo

El edificio de Cecilio Metelo, según ha explicado la arquitecta del proyecto, Ana Pilar González, data de 1936, corrió a cargo de Josep Alomar, fue sede del Instituto Provincial de Higiene y está catalogado patrimonialmente.

Cuenta con 2.773 metros cuadrados sobre una parcela de 3.220 metros cuadrados y conserva un refugio antiaéreo de la Guerra Civil, cuya restauración está prevista en el proyecto. Está ubicado, además, sobre uno de los bastiones de la antigua muralla de la ciudad, que han sido protegidos siguiendo las indicaciones del Consell de Mallorca.

Ambas cuestiones, ha indicado, han condicionado los primeros pasos de las obras, ya que se han tenido que hacer diversas catas arqueológicas y adaptar la cimentación para no interferir en los elementos patrimoniales.

Por el momento, y tras obtener las licencias pertinentes para ello, los responsables del proyecto han demolido todo el interior y solo han dejado la fachada, que según la arquitecta es «lo que tiene valor».

El proyecto

El inmueble presentaba un importante deterioro estructural debido a la falta de cimentación original y de posteriores intervenciones que debilitaron los muros de carga, según ha informado el Govern en un comunicado.

En este sentido, ya se ha llevado a cabo la demolición del interior del edificio y la estabilización de todas las fachadas, que se han mantenido en cumplimiento de su catalogación patrimonial.

Las catas arqueológicas realizadas han permitido localizar restos de la muralla, lo que ha obligado a adaptar la cimentación a estos elementos arqueológicos, y ya se han iniciado los trabajos de cimentación mediante micropilotes.

Una vez finalizada esta fase, se ejecutará la nueva estructura interior del edificio. Paralelamente, se ha ejecutado el sistema de perforaciones para la instalación de la geotermia, que permitirá llegar hasta la bolsa de agua subterránea y aprovechar la energía del subsuelo.

La rehabilitación también incorpora criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, y apuesta por un consumo casi nulo mediante el uso de energías renovables, pues se instalarán placas fotovoltaicas en la cubierta.

Además, el proyecto se ha modelado con la metodología BIM (modelado de información de construcción), para la creación y gestión de los datos durante todo su ciclo de vida y que centraliza la información en un modelo tridimensional (3D).