La Guardia Civil devuelve 800.000 euros a un neerlandés al que habían estafado al comprar una casa en Palma

La Guardia Civil, a través de su equipo contra la ciberdelincuencia formado por el EDITE y el Equipo @, ha recuperado y devuelto un total de 800.000 euros a la víctima, un ciudadano de origen neerlandés, de una estafa en la compra de una vivienda en Palma. El varón fue engañado a través del método conocido como «Man In The Middle».

Se trata de un tipo de estafa en la que los delincuentes logran entrometerse en las comunicaciones entre las partes, en este caso entre el cliente de una inmobiliaria y su despacho de abogados. Así, una vez la inmobiliaria le envió un correó al hombre con los datos del pago, los estafadores intervinieron las comunicaciones y reenviaron a la víctima el mismo correo pero con los datos de pago totalmente modificados.

Finalmente, el pago se remitió a la cuenta de los ciberdelincuentes, cosa que fue posible porque habían creado dominios casi idénticos a los originales que indujeron al error a todas las partes. Una vez el banco de la víctima recibió el justificante de pago, enseguida se percató de que algo no cuadraba y alertó de la estafa.

Tras esto, la inmobiliaria se personó en dependencias de la Guardia Civil de Calvià y presentó la correspondiente denuncia. Los agentes de la Benemérita activaron el procedimiento de urgencia que permitió bloquear la trasferencia bancaria con gran celeridad gracias a la colaboración de las entidades bancarias.

La Guardia Civil ha informado de que este tipo de delitos son cada vez más comunes, y se debe incidir en la prevención por parte de los usuarios, realizando las verificaciones pertinentes. La rapidez a la hora de percatarse y de presentar denuncia es fundamental para poder optar a recuperar el dinero, muestra de ello es que en lo que va de año, el equipo de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil de Baleares, ha recuperado un total de 2.554.109€ por este tipo de estafas.