Armengol ocultó a la Oficina Antifraude de Baleares que las mascarillas del ‘caso Koldo’ eran una estafa

No comunicó a la Oficina Antifraude que había pagado 3,7 millones por unas mascarillas que no eran válidas El Govern sabía desde junio de 2020 que no cumplían los requisitos y Anticorrupción emitió el informe en octubre