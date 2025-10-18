El Fibwi Palma vuelve a jugar en casa

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma vuelve a casa. La última vez que el equipo entrenado por Pablo Cano disputó un partido oficial en el Palau d´Esports de Son Moix fue el pasado día 31 de mayo, una fecha que quedará para siempre grabada en la memoria de los aficionados del equipo mallorquín ya que fue el día en el que el club abandonó la Segunda FEB tras tres temporadas para regresar a la Primera FEB.

Mañana, a las 19.15 horas ante el Caja Rural CB Zamora, además, el Palau d´Esports de Son Moix volverá a acoger un partido de la segunda categoría del baloncesto español tras tres años y medio sin hacerlo. La plantilla dirigida por Pablo Cano ha entrenado de manera intensa esta semana para preparar unos días en los que, además del encuentro de liga, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma afrontará también el encuentro de Copa de España ante el Super Agropal Palencia el martes 21 a las 20 horas.

De cara al encuentro, Pablo Cano contará con la duda hasta el último momento de Osvaldas Matulionis. El jugador lituano se ha estado recuperando de una lesión muscular que sufrió en el primer partido de liga en Cartagena y está trabajando a fondo para poder estar disponible para el equipo lo antes posible. El de mañana, además será el primer partido de Loïc Menuge jugando con el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma tras incorporarse el jugador francés a la disciplina balear esta semana en sustitución del lesionado Xabi Beraza.

El rival al que se enfrentará mañana el equipo dirigido por Pablo Cano es un Caja Rural CB Zamora que, sin duda alguna está haciendo bien las en el inicio de temporada. El equipo entrenado por Saulo Hernández cuenta con jugadores como Josep Peris, Tyrell Roberts o Johan Van Zegeren, un clásico de la liga, que dan forma a un plantel que está firmando un notable inicio de temporada y que, sin duda alguna, será un rival más que exigente para un Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que quiere firmar la victoria en casa.