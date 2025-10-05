70-71. El Fibwi se lleva el derbi en la cancha del Hestia Menorca

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha logrado sumar la primera victoria de la temporada tras un recital defensivo y de concentración para llevarse el derbi ante el Hestia Menorca por 70-71. Arrancaba el derbi con un intercambio de canastas entre ambos equipos del que no salía ninguno de los dos como claramente ganador llegándose al ecuador del primer parcial con empate a siete en el marcador. Planteaba el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma una férrea defensa que le permitía mantener en una puntuación baja a los de Javi Zamora llegándose a los últimos minutos de parcial con un favorable 10-14 tras un gran triple de Brian Vázquez cerrándose el primer parcial con un favorable 14-16 en el marcador en un Pavelló Menorca que presentaba una grandísima entrada.

La intensidad de los mallorquines se mantenía en el inicio de un segundo cuarto en el que los de Pablo Cano, con un gran juego colectivo, lograban situarse con 16-21 en el marcador. Los palmesanos no bajaban el nivel y de la mano de un inspirado Brian Vázquez desde el triple y con un intenso trabajo en la defensa con constantes ayudas lograba situarse con un claro 18-28 en el marcador. Los locales recortaban distancias después de una serie de situaciones sin acierto de los de Pablo Cano y se colocaban con 25-28 en el electrónico llegándose al descanso del partido con un favorable 26-32 en el marcador.

El tercer cuarto lo arrancaba más acertado en el triple el Hestia Menorca con un Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que trataba de mantener las distancias en el marcador situándose el partido en un ajustado 36-39 tras un tiro de tres de Jalen Cone pero los de Pablo Cano mantenían las diferencias anotando Bracey y Jon Ander Aramburu para poner el marcador en 42-46. Los de Pablo Cano no bajaban el nivel y lograban marcharse a los últimos diez minutos de partido con un favorable 46-54 en el marcador.

Entraba el partido en los últimos diez minutos de partido con un Fibwi Mallorc a Bàsquet Palma que mantenía un alto nivel de concentración para poder llegar con garantías de victoria al final del partido y así se situaba el duelo con 53-60 a falta de cinco minutos para el final del encuentro tras una gran canasta de Lucas Capalbo.

Los de Javi Zamora no bajaban los brazos y lograban situarse con 59-61 en el marcador obligando a Pablo Cano a parar el partido poniéndose uno arriba el Hestia Menorca con un triple de Jalen Cone pero Lucas Capalbo contestaba con un tiro de dos y Cone respondía de nuevo con un triple para poner el 67-65 en el marcador. Pedro Bombino desde el tiro libre lograba empatar el partido entrándose en los últimos segundos de partido con empate a 67 y con Aramburu marchándose al banquillo con molestias en la rodilla izquierda.

En la última jugada de partido el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma sacaba a relucir lo mejor de su repertorio defensivo para robar el balón Lucas Capalbo y pasarla a Pedro Bombino para que el pívot cubano anotase el 67-71. Ya sobre la bocina Littleson anotaba de tres para dejar el partido en un definitivo 70-71 sumando así los mallorquines el primer triunfo de la temporada.

Hestia Menorca: Jalen Cone (16), Nico Galette (8), Littleson (11), Adams Sola (6), Schott (4). También jugaron Pol Figueras (7), Vicedo (0), Lobo (6), Pol Molins (0), Wembi (10), Arteaga (2).

Fibwi Mallorca Bàsquet Palma: Lucas Capalbo (17), Lysander Bracey (11), Juan Bocca (2), Jon Ander Aramburu (5), Pedro Bombino (19). También jugaron Laron Smith (0), Jorge Martínez (2), Patrick Spencer (0), Brian Vázquez (15).

Parciales: 14-16, 12-16, 20-22, 24-17

Árbitros: Albacete Chamon, Cañigueral Novella y Ruiz Ramirez-Cruzado. Señalaron técnica al banquillo de Hestia Menorca y al de Fibwi Mallorca Bàsquet Palma. Eliminado por faltas personales, Wembi.

Incidencias: 2.800 personas en el Pavelló Menorca.