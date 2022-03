Se estrecha el cerco sobre Robert Sarver. El conocido activista afro-americano Al Sharpton, ministro baptista y candidato en 2004 para la nominación presidencial del Partido Demócrata, pide a la NBA que se «pronuncie» «con la máxima urgencia» sobre el resultado de las investigaciones que desde noviembre se llevan a cabo sobre el propietario del Real Mallorca y de los Phoenix Suns por presuntas actuaciones «machistas» y «racistas», según denunció el canal de televisión ESPN. Sharpton, que en su día fue definido por Donald Trump como «un estafador que odia a los hombres blancos» amenaza con organizar manifestaciones en Phoenix si la NBA no hace públicas «de inmediato» las conclusiones.

«¿Cuánto tiempo se necesita para completar una investigación en la que tienes vídeos y declaraciones de personas que corroboran lo sucedido»?, dijo Sharpton la pasada semana en la sede de la organización para la defensa de derechos civiles que preside en Nueva York, ciudad en la que es bastante activo en lo referente a la actuaciones contra abusos raciales. El ministro baptista reveló que el pasado viernes llamó a la NBA personalmente «para conocer el desarrollo de las investigaciones y, si son ciertas, para que Sarver sea desposeído de su condición de propietarios de los Suns de Phoenix.

