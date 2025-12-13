Easy irrumpe con fuerza y se coloca líder en Puerto Portals

El estreno de la segunda ronda de las IX Puerto Portals Dragon Winter Series, organizada por el Club de Regatas Puerto Portals, ha situado al Easy, del portugués Michael Zankel, al frente de la clasificación general tras una jornada en la que se han disputado dos mangas en la Bahía de Palma. La flota, compuesta por 27 embarcaciones, ha competido con viento suave de Gregal (NE), que ha obligado al Comité de Regatas a realizar varios ajustes de recorrido.

El Easy ha sido el barco más regular del día, con un primero y un segundo que le permiten escalar desde la segunda posición que ocupaba al término de la primera ronda, celebrada el pasado mes de noviembre. Suma ahora 16 puntos y mantiene como peor resultado un cuarto puesto en las siete pruebas completadas.

El segundo clasificado es el Jupiter, que había llegado líder a esta segunda fase con 9 puntos. La embarcación suiza se sitúa ahora a cuatro puntos del Easy tras descartarse un décimo tercero obtenido en la última manga del día.

La tercera plaza pasa a manos del Ginko Racing, de Jan Eckert, también con bandera suiza, que hoy ha firmado un quinto y una victoria. Acumula 28 puntos en la general después de descartarse un décimo cuarto, aunque mantiene otro resultado idéntico correspondiente a la segunda prueba de las Series.

La primera salida del día se ha dado a las 12.05 horas con viento de 55 grados y una intensidad de 8 a 9 nudos. Un role de diez grados hacia la derecha ha obligado al Comité a modificar el recorrido. Tres embarcaciones han sido descalificadas por salir fuera de línea sin penalizarse.

La competición se ha reanudado a las 13.35 horas con 6 a 7 nudos y el viento entablado en 75 grados. Un nuevo role, en este caso de casi 25 grados hacia la izquierda, ha obligado a reposicionar el campo. En esta segunda salida, todos los barcos que habían salido fuera de línea se han penalizado correctamente y se ha registrado la llegada completa de la flota.

La segunda ronda de las IX Puerto Portals Dragon Winter Series continuará este sábado, día en el que están previstas hasta tres pruebas si las condiciones meteorológicas lo permiten. La previsión es de viento de componente norte de 12 nudos, con rachas de 18, condiciones en principio óptimas para disfrutar de una excelente jornada de regatas.

Puerto Portals es uno de los marcos de referencia de la clase Dragon en el Mediterráneo. Su Club de Regatas tiene previsto organizar en 2026 la Dragon Gold Cup, una cita de primer nivel comparable a un Europeo o un Mundial, que podría reunir a alrededor de 80 barcos.

Las regatas de esto días coinciden con el Christmas Market de Puerto Portals, que se inaugura hoy sábado y permanecerá abierto hasta el 6 de enero. El mercado, formado por casetas de madera decoradas con luces y abetos y que ofrece una amplia selección de productos navideños, contará además con propuestas gastronómicas y diversas actividades.