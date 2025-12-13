Ni Madrid ni Vigo: la calle más iluminada de Navidad está en Málaga y es obra de los vecinos

La temporada navideña vuelve a llenar de luces las ciudades españolas, pero este año, como en anteriores, hay un rincón que se adelanta a todas las grandes capitales. No se encuentra en Madrid, tampoco en Vigo, a pesar del tirón mediático de su alumbrado. Está en una ciudad de Málaga, en concreto en Marbella, donde una calle corta, peatonal, casi escondida si no la conoces, se ha convertido en la más famosa de todas. La calle más iluminada de la Navidad.

Pero lo llamativo de esta calle dedicada a la Navidad no es sólo el brillo, ni el tipo de luces, ni el despliegue técnico, sino quien es capaz de lograr todo lo que en ella se ve. No es una decoración que sea realizada por el ayuntamiento o por alguna empresa, aquí el espíritu navideño nace literalmente de los propios vecinos quienes lo hacen posible, con paciencia, creatividad y una dedicación que nació hace ya cinco años. La calle se llama Córdoba y está junto a lo que un día fue el estadio municipal Lorenzo Cuevas, hoy demolido. Una vía que conecta Huerta de los Cristales con Peñuelas y que, en estas fechas, se transforma en un escenario lleno de luz y color. Por ello, no es una exageración decir que se ha convertido en un punto imprescindible para cualquier persona que visite Marbella durante las fiestas.

La calle más iluminada de Navidad

Lo que empezó casi como un gesto sencillo entre vecinos se ha convertido en una tradición que ya forma parte de la imagen navideña de la ciudad. Apenas una decena de residentes viven en esta pequeña calle, pero su implicación cuando llega la época navideña es tal que multiplica los resultados. Cada año dedican semanas a planificar, hacer guirnaldas, reparar adornos, probar luces y decidir cómo seguirá creciendo esta iniciativa que no deja de sorprender.

Mientras el Ayuntamiento inauguraba oficialmente el alumbrado navideño en las calles principales hace días, la calle Córdoba ya estaba lista desde comienzos de este mes de diciembre. Los vecinos habían trabajado sin parar, como siempre, para que en cuanto cayera la primera noche del mes su pequeño rincón brillara con la misma intensidad de otros enclaves mucho más conocidos.

Decoración artesanal y materiales reciclados

Es uno de los detalles que más llama la atención de quienes la visitan. Gran parte de los adornos de la calle Córdoba no se compran, se crean. Con materiales reciclados, con restos de luces de otros años, con telas que ya no servían o con piezas rescatadas del trastero. Guirnaldas artesanales, figuras luminosas adaptadas por ellos mismos y pequeños elementos decorativos que aportan calidez a cada metro de la vía.

Todo está pensado al detalle. No hay esquina sin algún adorno, ni árbol sin una luz, ni puerta o ventana que pase desapercibida. El resultado no busca competir con los grandes espectáculos de luces de Navidad de las capitales. Su encanto es otro: la autenticidad. La sensación de estar paseando por un espacio cuidado con mimo por quienes viven allí todo el año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Área Costa del Sol (@areacostasol)

Un patio compartido que une generaciones

Los residentes de la calle Córdoba son familias de toda la vida. Sus casas han pasado de padres a hijos y, con el tiempo, el vínculo vecinal se ha fortalecido hasta convertirse en comunidad real. Para ellos, preparar la decoración navideña se ha convertido casi en un ritual familiar. Cada persona aporta algo, desde ideas hasta herramientas o mano de obra. Es, en cierto modo, la excusa perfecta para reunirse, compartir tiempo y mantener viva una tradición que ya sienten como propia.

La calle funciona casi como un patio común. Los niños ayudan a colocar adornos bajos, los mayores se encargan de revisar las conexiones de luz y siempre hay alguien que propone una mejora para el año siguiente. Todo se hace sin prisas, sin presión, sin más objetivo que disfrutar y hacer disfrutar.

Una visita imprescindible en Navidad

Quien llega por primera vez no tarda en entender por qué esta calle se ha ganado un sitio especial en la Navidad malagueña. No es grande, no está en una zona monumental y no forma parte del circuito turístico habitual. Y aun así, tiene algo capaz de rivalizar con los grandes espectáculos de luces: la emoción. Caminar por esta pequeña calle iluminada por Navidad produce una sensación de cercanía que nada tiene que ver con lo que desprenden los montajes gigantes. Aquí se percibe la dedicación detrás de cada detalle. Es algo mucho más acogedor, que invita a pasear despacio y a dejar que la mirada se quede atrapada en detalles que quizás pasarían desapercibidos en otro entorno. Cada año sorprende y cada año consigue que quien lo descubre lo recomiende después. Y, de alguna manera, eso también forma parte de su encanto: sigue siendo una joya creada por vecinos y compartida con quien quiera disfrutarla.